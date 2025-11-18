El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzas con las obras de construcción de un polideportivo para convertir un terreno baldío en un espacio de encuentro para los vecinos.

El proyecto contemplará un natatorio, una cancha multideporte, vestuarios, áreas de servicios y un futuro centro educativo.

El nuevo polideportivo del barrio de Chacarita

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, recorrieron en Chacarita los avances de obra del Polideportivo Rodney. El predio estará ubicado entre Santos Dumont y Concepción Arenal y será un espacio integrador e inclusivo para los vecinos.

Jorge Macri visitó las obras del polideportivo. Fuente GCBA.

Se espera que el proyecto termine en los próximos meses. Se trata del 15vo centro de la Ciudad y buscará potenciar el vínculo de los jóvenes con el deporte. Jorge Macri resaltó que será un “espacio integrador e inclusivo para la recreación y el deporte de los vecinos en lo que era un terreno baldío. Y al lado del polideportivo estará el centro educativo TUMO, así que tendremos dos herramientas fundamentales para el barrio y los chicos”.

El edificio contará con una planta baja y un primer piso que sumarán un total de 6.500 metros cuadrados de superficie total. La inversión destinada a la obra será de u$s 2.500 millones.

Qué tareas se están haciendo en el polideportivo

Durante el mes se realizarán tareas de elevaciones de columnas y vigas en medianeras, construcción de vigas metálicas en la cancha de multideportes, elevación de la tabiquería interna de los vestuarios y natatorio, ejecución de revoques sobre mamposterías internas, entre otros.

Qué servicios tendrá el nuevo polideportivo de Chacarita

El espacio deportivo contará con una amplia gama de servicios: