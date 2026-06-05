Inaugurarán el tren bala más rápido del continente y conectará dos ciudades gigantes en minutos: cuándo es el primer viaje Fuente: Shutterstock

Estados Unidos se prepara para dar un paso histórico en su sistema de transporte con la construcción de Brightline West, el tren bala que unirá Las Vegas y Los Ángeles a velocidades de hasta 320 kilómetros por hora.

El proyecto promete transformar uno de los corredores más transitados del país y reducir drásticamente los tiempos de viaje entre dos de las ciudades más importantes del oeste estadounidense.

Cómo será Brightline West, el tren bala que unirá Las Vegas y Los Ángeles

La nueva línea ferroviaria recorrerá aproximadamente 350 kilómetros entre Nevada y California, siguiendo en gran parte el trazado de la autopista Interestatal I-15, una vía utilizada cada año por millones de personas.

Inaugurarán el tren bala más rápido del continente y conectará dos ciudades gigantes en minutos: cuándo es el primer viaje Fuente: Archivo

Brightline West fue diseñado para convertirse en uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de Estados Unidos.

Más allá de conectar dos grandes centros urbanos, busca impulsar una nueva etapa para el transporte de alta velocidad en un país que históricamente dependió del automóvil y los vuelos domésticos para los desplazamientos de media distancia.

Los trenes serán completamente eléctricos y ofrecerán una alternativa más rápida y sostenible para los viajeros que actualmente utilizan rutas congestionadas para trasladarse entre ambas ciudades.

Cuándo será el primer viaje y cuánto tardará el recorrido

Uno de los principales atractivos del proyecto será su velocidad. Las formaciones podrán alcanzar hasta 320 km/h, una cifra comparable a la de algunos de los trenes de alta velocidad más avanzados del mundo.

Inaugurarán el tren bala más rápido del continente y conectará dos ciudades gigantes en minutos: cuándo es el primer viaje Fuente: Archivo

Gracias a esta tecnología, el trayecto entre Las Vegas y el área metropolitana de Los Ángeles podrá completarse en apenas dos horas.

Actualmente, ese mismo viaje suele demandar entre cinco y seis horas en automóvil, especialmente durante fines de semana largos, vacaciones y períodos de alta demanda.

Si se cumplen los plazos previstos, Brightline West comenzará a operar a finales de 2029, marcando el debut de uno de los trenes bala más rápidos de América.

La multimillonaria inversión detrás del megaproyecto

La construcción de Brightline West demandará una inversión superior a los 12.000 millones de dólares, financiada mediante una combinación de aportes públicos y privados.

El proyecto es considerado estratégico para el futuro de la infraestructura estadounidense y busca reducir la congestión vehicular, ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y disminuir las emisiones asociadas al uso masivo del automóvil y los vuelos de corta distancia.

Con su llegada, Estados Unidos intentará acercarse al modelo de movilidad ferroviaria que desde hace décadas ya funciona con éxito en países como China, Japón, Francia y España.