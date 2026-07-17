Con los u$s 967 millones que se colocaron entre los tres dólar linked en la última licitación del Tesoro, los inversores privados pasaron a tener títulos atados al dólar mayorista por alrededor de u$s 8800 millones.

Esta cifra es por encima de los máximos de octubre del año pasado, de acuerdo a estimaciones de la consultora 1816.

Esta cifra puede ampliarse en la próxima subasta del Tesoro, que será el miércoles 29, cuando el Ministerio de Economía buscará renovar vencimientos por $11,1 billones, que incluyen Lelink por u$s 4098 millones de valor nominal, equivalente a $ 6 billones al tipo de cambio del dólar oficial actual.

Dolar linked

Los inversores más conservadores optan por estas letras del Tesoro en pesos, emitidas por el Gobierno argentino, cuyo capital está atado a la evolución del dólar oficial, ya que hacer tasa en pesos pasa a ser un instrumento más para los inversores más sofisticados.

Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, precisa que el carry trade sigue siendo una alternativa válida, aunque condicionada: la decisión depende del apetito de riesgo de cada cartera.

Todas las Lecap y Boncap con vencimientos coincidentes con los contratos de futuros muestran un tipo de cambio superior al precio del futuro para ese mismo plazo.

Carry trade

“En otras palabras, al comprar una letra, el tipo de cambio a partir del cual se empieza a perder contra el dólar es más alto que el valor implícito en el futuro, lo que implica que el rendimiento en pesos supera la tasa implícita del dólar para ese vencimiento”, explica.

En el tramo corto, el carry luce poco atractivo a su juicio; sin embargo, a partir de noviembre los retornos se vuelven más interesantes, abriendo espacio para estrategias selectivas en pesos, siempre cuando la estabilidad cambiaria se mantenga, desde ya.

Reservas del BCRA

Para eso es clave que se pueda cumplir el programa financiero, que se presenta como conservador, pero supone cierta presión sobre las reservas por las compras de dólares al Banco Central.

“Si la demanda de pesos no se expande, el Tesoro deberá enfrentar rollovers superiores al 100%, recurrir a ventas de bonos en el mercado secundario y/o incrementar los pasivos remunerados”, detalla Botto.

Sin embargo, la mejora gradual de los fundamentos macro convierte al tiempo en un aliado: permite que Argentina acceda a financiamiento con spreads decrecientes y refuerza la dinámica de estabilización.

Salir al mercado

“Además, la decisión de no incorporar fuentes alternativas de financiamiento, como emisiones de bonos en el mercado internacional, otorga margen de maniobra y preserva la prudencia del modelo”, completa.

Desde el Comité de Inversiones de Criteria hacen foco en otro punto clave: los recientes movimientos del tipo de cambio muestran que, aunque de manera acotada, el riesgo de reversión comienza a erosionar el atractivo de las estrategias tradicionales de carry.

Renta en pesos

En este contexto, para quienes deben mantener exposición en pesos, siguen favoreciendo los tramos más cortos de las curvas, aunque destacan la estrategia sintética en pesos con vencimiento a fines de julio vía compra de D31L6 y cobertura con futuros.

“Para perfiles más agresivos y con un horizonte de inversión de hasta seis meses, nos inclinamos por posiciones en la parte más larga de la curva CER-TAMAR, como con el TXMJ9, TXMD9 y TXMJ0. Estos instrumentos combinan un carry atractivo con un perfil de retorno asimétrico”, advierten.

Desinflación

Por un lado, capturan una potencial ganancia de capital si se consolida la desinflación y los spreads tienden a comprimirse en un entorno de mayor estabilidad nominal.

Por el otro, conservan un doble componente defensivo que los mantiene como cobertura natural frente a escenarios en los que la inflación resulte más persistente de lo esperado o ante una suba generalizada de tasas.

“En síntesis, una posición que equilibra subas en normalización macro con protección ante senderos más desafiantes”, señalan en Criteria.

No obstante, es clave la capacidad de recomponer reservas internacionales de manera sostenida y la consolidación de una recuperación económica que permita sostener el proceso de estabilización.