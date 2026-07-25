Amplían una de las líneas de metro más usadas del país: se creará un nuevo ramal y será la primera con doble cabecera

La Línea 1 del Metro de Madrid, una de las más antiguas y transitadas de España, vivirá una importante ampliación. El Gobierno regional ha confirmado que esta línea emblemática llegará hasta el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte con un nuevo ramal que convertirá a la L1 en la primera con doble cabecera en la historia reciente del suburbano.

Esta decisión responde a las demandas vecinales y busca mejorar la movilidad en una zona que albergará decenas de miles de nuevos residentes y trabajadores. La ampliación mantiene el servicio actual en Pinar de Chamartín y promete reforzar el transporte público en la capital.

Amplían una de las líneas de metro más usadas del país: se creará un nuevo ramal y será la primera con doble cabecera Shutterstock

Características principales del nuevo ramal de la Línea 1

El trazado norte adoptará forma de “Y” griega, permitiendo que los trenes circulen con doble cabecera. Una parte de los convoyes operará desde Pinar de Chamartín hasta Valdecarros, mientras que otra lo hará desde la nueva terminal de Fuencarral Norte hasta Valdecarros . Ambas ramas se unirán en un tramo común hacia el sur.

Según la nota de prensa oficial de la Comunidad de Madrid del 23 de julio de 2026, esta configuración es similar a la que funciona en grandes redes como la de Londres y permitirá mantener las frecuencias actuales sin afectar a los usuarios habituales de Pinar de Chamartín y Bambú.

Tres nuevas estaciones y plazos de ejecución

El proyecto contempla la construcción de tres nuevas estaciones provisionales que estarán en servicio progresivamente según avance el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte. Estas serán:

Centro de Negocios

Fuencarral Sur

Fuencarral Norte

Hasta entonces, el trazado actual de la Línea 1 permanecerá sin cambios. La ampliación no modificará la configuración de la Línea 4, descartando la alternativa que había generado protestas vecinales.

Beneficios para la movilidad y el urbanismo

Esta ampliación beneficiará directamente a las alrededor de 175.000 personas que se espera vivan y trabajen en Madrid Nuevo Norte, un macroproyecto que incluye al menos 10.500 viviendas, más de 2.100 de ellas protegidas. La cifra podría aumentar gracias a la nueva Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda.

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El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, destacó que la solución elegida atiende las alegaciones vecinales presentadas durante el periodo de información pública. De esta forma, se garantiza el acceso al transporte público en una zona estratégica del norte de Madrid sin perjudicar a los barrios ya consolidados.

La Línea 1: líder en pasajeros del Metro de Madrid

La Línea 1 no solo es la más antigua de España, sino también una de las más utilizadas del país, según indican en el sitio Comunidad Madrid. En 2025 registró 112.655.133 entradas, posicionándose como la línea con mayor demanda del Metro de Madrid, por delante de la L10, L3 y L5.

Su recorrido de 33 estaciones y 23,9 km la convierte en un eje fundamental que conecta el norte y el sureste de la capital. Por tal motivo, esta ampliación refuerza su papel estratégico y consolida al Metro de Madrid como referente de transporte público sostenible en Europa.