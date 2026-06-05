Conforme pasan los años se vuelve clave buscar actividades físicas amigables con el cuerpo que preparen los músculos para la vejez. Desarrollar el tren inferior es clave no solo porque evita caídas, sino que potencia la circulación de la sangre y cuida el corazón.

En este contexto, existe un ejercicio que no requiere de equipamiento costoso ni de suscripciones a gimnasios, ya que puede ser realizada en el día a día como de camino al trabajo o al supermercado .

Se trata del buen hábito de subir escaleras en lugar de tomar el ascensor. Este ejercicio eleva el peso corporal contra la gravedad y toca músculos clave como los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, gemelos, entre otros.

Es una de las formas más fáciles de ganar masa muscular en el core inferior y de ganar resistencia muscular. Además de mejorar la musculatura, puede contribuir a mantener la densidad ósea debido al impacto constante del peso.

Cada escalón funciona como una especie de sentadilla a una pierna. Cuando se apoya el pie, se genera una demanda en los músculos para empujar el peso corporal, lo que produce tensiones en las fibras.

Los beneficios de subir escaleras no solo se traducen en mejoras musculares, sino también en un corazón más sano. Cuando se pasa un escalón el corazón necesita bombear más sangre de los usual para llevar oxígeno a las piernas. Con la práctica constante se aumenta la fuerza de contracción cardiaca.

Otro de sus beneficios cardiovasculares es que se mejora la cantidad máxima de oxígeno que puede usar el cuerpo durante el ejercicio. Esto se traduce en menores riesgos de sufrir enfermedades cardiacas, menor mortalidad por causas generales y mejor rendimiento físico.

Otro aspecto clave es que mejora la circulación. Cada contracción actúa como una “bomba” que empuja sangre de regreso al corazón, lo que favorece el retorno venoso y la oxigenación de los tejidos.

Si bien parece algo menor, cambiar el hábito de usar el ascensor por subir por las escaleras se puede traducir en diversos beneficios musculares y cardiovasculares.

En caso de quienes vivan en departamentos o casas de un solo piso, pueden comprar steps que funcionen como escalones. Además, puede ser realizado al aire libre en diversas plazas o calles.