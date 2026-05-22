Es más rápido que un avión y súper moderno: inaugurarán un tren bala que irá a 600 km/h y conectará dos mega ciudades en minutos Fuente: Archivo

Japón avanza con uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos del mundo: un tren bala de levitación magnética capaz de superar los 600 kilómetros por hora.

Se trata del Chuo Shinkansen, un sistema ultramoderno que unirá ciudades clave como Tokio, Nagoya y más adelante Osaka, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje y revolucionando el transporte de pasajeros.

Cómo es el tren que podrá viajar a más de 600 km/h

El modelo japonés L0 ya alcanzó los 603 km/h durante distintas pruebas realizadas en Japón y apunta a operar comercialmente cerca de los 500 km/h.

Es más rápido que un avión y súper moderno: inaugurarán un tren bala que irá a 600 km/h y conectará dos mega ciudades en minutos Fuente: Archivo

Gracias a esa velocidad, el nuevo sistema reducirá notablemente los tiempos de viaje:

El trayecto entre Tokio y Nagoya pasará de 86 a 40 minutos.

El recorrido entre Tokio y Osaka bajará de 134 a 67 minutos.

Actualmente, los trenes Shinkansen tradicionales circulan entre 285 y 320 km/h, mientras que otros sistemas de alta velocidad, como el AVE español, rondan los 300 km/h.

La principal diferencia del maglev es que no depende del clásico contacto entre rueda y carril, lo que permite viajes mucho más rápidos y silenciosos.

Por qué estos trenes son tan rápidos

A diferencia de los trenes tradicionales, este sistema utiliza tecnología maglev, basada en levitación magnética. Eso significa que, al alcanzar cierta velocidad, el tren deja de tocar las vías y comienza a flotar unos centímetros sobre la guía gracias a poderosos campos magnéticos.

El funcionamiento depende de imanes superconductores instalados en el tren y bobinas ubicadas en la infraestructura ferroviaria.

Es más rápido que un avión y súper moderno: inaugurarán un tren bala que irá a 600 km/h y conectará dos mega ciudades en minutos Fuente: Archivo

Cuando el convoy supera aproximadamente los 150 km/h, las fuerzas magnéticas generan una repulsión suficiente para mantenerlo suspendido de forma estable.

Al eliminar el contacto físico con las vías, desaparece gran parte del rozamiento, permitiendo alcanzar velocidades muchísimo más altas que las de un tren convencional.

Las claves del proyecto para cambiar por siempre el transporte

El proyecto Chūō Shinkansen es impulsado por la empresa JR Central y representa una de las mayores inversiones ferroviarias de las últimas décadas en el país.

Las obras están planificadas para, incluso, atravesar zonas complejas como los Alpes del Sur japoneses, donde la construcción de túneles obliga a implementar sistemas especiales para controlar el agua subterránea y reducir el impacto ambiental.

No obstante, y aunque el presupuesto original creció de forma considerable durante los últimos años, el Gobierno y las empresas involucradas consideran que el proyecto será clave para el futuro del transporte en Japón.