Supera a los aviones y desafía las leyes de la física: el tren bala que va a más de 800km/h y es el orgullo de un país entero Fuente: Archivo

China volvió a sorprender al mundo con un desarrollo tecnológico que promete revolucionar el transporte terrestre.

Ingenieros chinos pusieron en prueba un tren de levitación magnética capaz de alcanzar velocidades superiores a los 800 km/h, una cifra que hasta hace pocos años parecía propia de la ciencia ficción.

El proyecto utiliza tecnología “maglev”, un sistema que permite que la formación viaje suspendida sobre las vías gracias a campos magnéticos, eliminando prácticamente toda la fricción y permitiendo velocidades extremas.

Cómo funciona el tren chino que supera los 800 km/h

A diferencia de los trenes tradicionales, este modelo no se desplaza apoyado sobre ruedas, sino que literalmente levita sobre la vía.

Supera a los aviones y desafía las leyes de la física: el tren bala que va a más de 800km/h y es el orgullo de un país entero Fuente: Archivo

La tecnología de levitación magnética genera un campo electromagnético que mantiene al tren suspendido y en movimiento sin contacto físico directo con los rieles.

Además, el sistema incorpora túneles especiales con muy baja presencia de aire, reduciendo todavía más la resistencia y permitiendo alcanzar velocidades récord.

El desarrollo fue realizado junto al Instituto de Aerodinámica de Chengdu y tiene como objetivo reducir drásticamente los tiempos de viaje entre las principales ciudades chinas.

El trayecto que podría hacerse en menos de una hora

Uno de los ejemplos más impactantes del proyecto es el recorrido entre Beijing y Shanghai.

Actualmente, el viaje en tren bala demanda alrededor de cuatro horas, pero con esta nueva tecnología podría completarse en menos de 60 minutos.

Supera a los aviones y desafía las leyes de la física: el tren bala que va a más de 800km/h y es el orgullo de un país entero Fuente: Archivo

El avance posiciona a China como líder mundial en transporte ferroviario de ultra alta velocidad, superando incluso marcas históricas alcanzadas anteriormente por Japón.

Hasta ahora, el récord para un transporte terrestre con tecnología maglev era de 603 km/h.

Qué es la tecnología maglev y por qué revoluciona el transporte

La tecnología maglev fue desarrollada en la década del 40 por el ingeniero británico Eric Laithwaite y se basa en motores de inducción lineal que eliminan la necesidad de contacto entre el vehículo y la pista.

Entre sus principales ventajas aparecen:

Menor fricción.

Menor desgaste mecánico.

Viajes más silenciosos.

Mayor estabilidad.

Velocidades muy superiores a las de los trenes tradicionales.

Cuándo estará listo el tren de alta velocidad

Aunque el proyecto chino todavía se encuentra en etapa de pruebas y no está habilitado para pasajeros, las autoridades ya adelantaron que el objetivo es incorporarlo al sistema de transporte en los próximos años.