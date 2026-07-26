Por decisión del Gobierno, los hijos serán registrados únicamente con el apellido de la madre

Una disposición estatal en Indiana, Estados Unidos, regula el registro de apellidos de un recién nacido y redefine cómo se asigna la identidad familiar cuando los padres no están casados. Bajo la normativa, en ausencia de un vínculo legal con el padre, los bebés serán registrados únicamente con el apellido de la madre.

La medida impacta directamente a las familias que no tienen una unión legal y a los procedimientos de inscripción de nacimiento, al tiempo que obliga a entender cuándo y cómo puede transmitirse el apellido paterno legalmente.

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En estos casos, los hijos quedarán inscritos únicamente con el apellido materno

Cuando un bebé nace y sus padres no están casados legalmente y además el padre no ha establecido formalmente su paternidad, el niño será inscrito solo con el apellido de su madre en el certificado de nacimiento oficial.

Esto significa que la filiación legal y la paternidad establecida son requisitos indispensables para que el apellido del padre figure en la partida de nacimiento cuando los progenitores no están casados.

En esta situación, el apellido del padre no se incorpora ni queda reflejado en el documento. La normativa precisa que solo cuando la paternidad fue establecida legalmente antes del nacimiento, los padres pueden decidir si el apellido paterno se registra, aunque también existe la opción de inscribir el apellido materno si así lo prefieren.

Reglas estatales para poner el apellido del padre en el acta de nacimiento si no están casados

De conformidad con las normativas estatales que regulan el registro civil de nacimientos, existen diversas alternativas para que el apellido del progenitor pueda figurar junto al niño en su acta de nacimiento, aun en el caso de que los padres no estén unidos en matrimonio:

Los padres pueden formalizar un acuerdo sobre el apellido que se otorgará al niño.

Se requiere la presentación de documentos que validen la paternidad.

Es posible que se exijan ciertos requisitos legales para este proceso.

Nacimiento y Estado Civil de los Padres

Si los padres del bebé se encuentran legalmente casados en el momento de su nacimiento.

Si el bebé nace dentro de los 300 días posteriores a la disolución matrimonial de sus padres.

Declaración bajo juramento de paternidad

En el Departamento de Salud : completando la declaración antes de que el niño alcance la mayoría de edad.

En el hospital : firmando el documento dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento, con la firma de ambos padres.

Determinación del juzgado: si se presenta una acción de paternidad en sede judicial.

La nueva normativa en Indiana simplifica el reconocimiento de paternidad.

La nueva normativa en Indiana busca brindar claridad a las familias en situaciones de paternidad no establecida. Esta disposición también establece que los padres pueden realizar un reconocimiento legal de la paternidad antes del nacimiento, lo que permite incluir el apellido paterno en el acta de nacimiento.

Expertos en derecho familiar resaltan la importancia de esta regulación, ya que facilita la identificación del niño y evita confusiones en el futuro.

Además, sugieren que este tipo de medidas pueden ser replicadas en otros estados para mejorar el registro de nacimientos y las dinámicas familiares.