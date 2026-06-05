Oficial y confirmado | Argentina prohíbe el ingreso al país de los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: IA

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina establece una serie de requisitos que son de carácter obligatorio para aquellos extranjeros que quieran ingresar al país.

En este sentido, se informó que determinados ciudadanos de otras nacionalidades tendrán que hacer un trámite extra para poder entrar al territorio nacional.

Por su parte, esta documentación se incorpora a la vigencia y autenticidad del pasaporte y se trata de la Visación Consular argentina.

Qué extranjeros deberán hacer el trámite

Aquellos extranjeros que ingresen por primera vez al país como Residentes Permanentes tendrán que presentar ante las autoridades de controles migratorios la Visación Consular argentina como Residente Permamente.

Oficial y confirmado | Argentina prohíbe el ingreso al país de los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: IA

Qué se debe presentar para tener la visa consular

Permiso de ingreso vigente.

Pasaporte, Documento de Identidad o Certificado de Viaje, válido y vigente.

Certificado de carencia de antecedentes penales emitido por las autoridades competentes de los países donde haya residido por un plazo superior a un (1) año, durante el transcurso de los últimos tres (3) años.

Declaración jurada de carencia de antecedentes penales en otros países.

Certificado expedido por la autoridad sanitaria correspondiente, cuando así lo determine el Ministerio de Salud.

Comprobante de pago de tasa retributiva de servicios.

Qué deben presentar los extranjeros en cada caso

Las personas de nacionalidad extranjera que ingresen al país, independientemente del motivo que sea, deben presentar diferentes documentaciones, según cuál sea el motivo del viaje.

Documentación para turistas:

Pasaporte (vigente)

Cédula de Identidad (vigente) o Documento de viaje hábil (vigente) de su país de origen, siendo cualquiera de los siguientes Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia).

Documentación para residentes temporarios:

Pasaporte.

Visación Consular argentina como Residente Temporario (válida y vigente).

Documentación para residentes transitorios: