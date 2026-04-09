La provincia de Buenos Aires avanza con una obra vial clave que promete transformar la circulación en una zona estratégica para el sector productivo de todo el país. Se trata de la transformación en autovía de la Ruta Provincial 41, en un tramo de 25,7 kilómetros que une San Andrés de Giles con San Antonio de Areco. La Ruta Provincial 41 es fundamental porque se vincula con las Rutas Nacionales 7 y 8, cuyas son de un importante caudal de tráfico, tanto por el transporte de cargas del sector agrícola y ganadero y el turismo. Asimismo, la iniciativa busca mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de viaje a lo largo de los 336 kilómetros de extensión que tiene, desde la localidad de Castelli hasta Baradero. Por su parte, el proyecto contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la actual, lo que permitirá contar con dos carriles por sentido. Los trabajos en la Ruta Provincial Número 41 incluirán la repavimentación total de la calzada y ensanchada para ser convertida en autopista. En este sentido, dentro del empalme con la Ruta Nacional 7 se construirá una intersección rotacional que permitirá ordenar el flujo vehicular. Por su parte, en la conexión con la Ruta Nacional 8 se realizarán mejoras en los distribuidores existentes. También se construirán 18 puentes sobre cursos hídricos, junto con cruces elevados sobre vías ferroviarias en accesos clave a las localidades involucradas y puentes peatonales en los cruces urbanos. Actualmente, la obra de transformación de la Ruta Provincial Número 41 en autopista se encuentra en plena ejecución con distintas tareas en los kilómetros que serán intervenidos. Según estimaciones, el proyecto podría estar finalizado para el primer semestre del 2026 y se espera que una vez que quede inaugurado el tramo, se avanzará con otras secciones. La Ruta Provincial Número 41 tiene una extensión de 336 kilómetros y va desde la localidad de Castelli hasta Baradero, en la provincia de Buenos Aires. La traza, por su parte, conecta con la Ruta Nacional Número 7, que se extiende hasta la provincia de Mendoza, a la altura de San Andrés de Giles y con la Ruta Nacional Número 8, que conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en San Antonio de Areco. Además, la RP 41 finaliza en Baradero, en el empalme con la Autopista Ruta Nacional Número 9, en el tramo de Buenos Aires - Rosario.