Renuevan el estadio de tenis más grande del mundo con una inversión de 400 millones de dólares

El Arthur Ashe Stadium, considerado el estadio de tenis más grande del mundo, vivirá una importante renovación. La pista central del US Open busca levantar 400 millones de dólares para modernizar sus instalaciones y potenciar la experiencia premium de los espectadores.

Con una capacidad actual de 23.771 localidades, el Arthur Ashe Stadium forma parte del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Nueva York y es el escenario principal del último Grand Slam de la temporada. Según fuentes especializadas, la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) está en conversaciones avanzadas con inversores para obtener un préstamo privado de 400 millones de dólares destinado exclusivamente a esta reforma.

Renuevan el estadio de tenis más grande del mundo con una inversión de 400 millones de dólares Shutterstock

¿En qué consistirá la renovación del Arthur Ashe Stadium?

El principal objetivo de la inversión es ampliar las zonas VIP y de lujo (suites premium y estancias de alto nivel). Importante destacar que no se aumentará la capacidad total de asientos. Para conseguir espacio, se reubicarán las oficinas administrativas de la USTA que actualmente se encuentran dentro del estadio.

La finalización de las obras está prevista para el US Open 2027. Los trabajos se realizarán en fases para minimizar el impacto durante la celebración del torneo.

La financiación se estructurará mediante nueva deuda privada con múltiples plazos de vencimiento, un promedio de 17 años y una posible calificación crediticia de grado de inversión A-. Además, incluirá una línea de crédito rotatoria de 200 millones de dólares.

El US Open, un Grand Slam en plena forma económica

Este ambicioso proyecto llega en un momento de gran fortaleza financiera para el US Open. En su edición 2025, el torneo rompió su récord de asistencia con 1.154.562 espectadores a lo largo de las dos semanas de competición y generó ganancias de 300 millones de dólares.

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Además, el US Open es el Grand Slam que más prize money reparte. En 2025, la bolsa total alcanzó los 90 millones de dólares (un 20% más que en 2024), con 5 millones de dólares para cada campeón individual (Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron los últimos ganadores).

Otra fuente importante de ingresos es el contrato de derechos de televisión con ESPN, que se extiende hasta 2037 por un valor total de 2040 millones de dólares (170 millones anuales).

¿Cómo impactará la renovación?

Esta inversión de 400 millones de dólares representa el mayor proyecto individual en la historia reciente del US Open. Al fortalecer la oferta de experiencias VIP, la USTA busca atraer a un público corporativo y de alto poder adquisitivo, un segmento clave en el negocio del deporte de élite.

La renovación del estadio más grande del tenis mundial refuerza la posición del US Open como uno de los eventos deportivos más importantes y rentables del planeta, manteniendo su liderazgo entre los cuatro Grand Slams.