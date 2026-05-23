Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región

El Marbella FC, club que actualmente compite en la tercera categoría del fútbol español (ascenso), está protagonizando uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de los últimos años en Andalucía.

A través de su Fundación Marbella FC, el club construirá un súper estadio multifuncional con una inversión total que alcanza los 115 millones de euros, convirtiéndose en uno de los recintos más modernos del sur de España.

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región Marbella FC

El cambio histórico para el equipo del ascenso español

El nuevo estadio representa un antes y un después para la entidad. El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado el proyecto básico de esta gran obra, que no solo contempla un campo de fútbol de primer nivel, sino todo un complejo deportivo y de ocio de alta gama.

El estadio tendrá una capacidad para 10.000 espectadores, superando ampliamente al antiguo recinto. Se levantará en la misma ubicación del histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, en pleno centro urbano de Marbella, sobre una parcela de aproximadamente 45.000 metros cuadrados.

¿Cómo será el nuevo estadio del ascenso?

Más allá del terreno de juego, el proyecto incluye instalaciones que lo posicionan al nivel de clubes de categorías superiores:

Hotel deportivo con 90 habitaciones.

Centro de alto rendimiento para la preparación de los jugadores.

Aparcamiento con capacidad para 1000 vehículos.

Amplias zonas comerciales y de restauración.

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región Marbella FC

Estas prestaciones lo convierten en un complejo multifuncional pensado no solo para los días de partido, sino para generar actividad durante todo el año. El presupuesto de ejecución material asciende a 81,2 millones de euros, mientras que el valor total del proyecto roza los 115 millones.

El final del antiguo estadio de Marbella FC

El nuevo estadio surge tras la demolición del antiguo Antonio Lorenzo Cuevas, inaugurado en 1975 y clausurado en 2021 por riesgo de derrumbe. Posteriormente, sufrió un incendio en la zona de césped y fue demolido durante el verano de 2025. El viejo estadio no solo fue sede del Marbella FC, sino que también acogió grandes conciertos internacionales en las décadas de los 80 y 90.

La Fundación Marbella FC ha recibido una concesión demanial por 75 años para explotar el nuevo estadio, a cambio de un canon anual de 221.000 euros . Como requisitos, deberá presentar el proyecto de ejecución visado en un plazo de dos meses y aportar un aval de 172.700 euros para la reposición de árboles afectados.

Una vez superados los trámites administrativos, se estima un plazo de ejecución de dos años y medio. Si todo marcha según lo previsto, los aficionados del Marbella FC podrán disfrutar de su nueva casa en aproximadamente tres años.