Este martes, 26 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1636 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,08%.

En el mercado Euro-Dólar, la cotización mostró un leve avance semanal de 0.07%, pero en el último año acumula una variación de -0.83%, reflejando estabilidad reciente pese al retroceso anual.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fuerte impulso en la demanda, lo que podría estar impulsando al alza su valor en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia no garantiza estabilidad a largo plazo. La variabilidad en el mercado puede influir en futuros movimientos, lo que requiere un análisis continuo de la situación económica.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.87%, es menor que la volatilidad anual del 5.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.