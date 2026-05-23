Llegan los trenes con dos pisos: el Gobierno adelantó que actualizará la línea más utilizada con modelos fabricados en el país. Foto: Shutterstock

El Gobierno de España ha anunciado un ambicioso proyecto de renovación para la línea de Cercanías más transitada del país, la C-5 de Madrid. Esta vía, conocida por su elevada demanda y frecuentes problemas de saturación, contará con la incorporación de 35 nuevos trenes de dos pisos, fabricados íntegramente en territorio nacional.

La medida, presentada por el Ministerio de Transportes, tiene como objetivo aliviar la actual congestión y actualizar uno de los servicios ferroviarios más importantes de España.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. Foto: @EnsancheSur

Razones para la renovación de esta línea de trenes

La línea C-5 se posiciona como la más concurrida del sistema de Cercanías Madrid, con un volumen de 72 millones de usuarios anualmente, lo cual representa el 29% de todos los movimientos realizados en el ámbito del transporte.

La demanda experimentó un incremento del 10% entre 2022 y 2024; sin embargo, los trenes actuales, que son de menos de 150 metros, junto a andenes inadecuados y un sistema de señalización anticuado (LZB), han transformado los trayectos en una experiencia congestionada y poco eficaz.

En respuesta a esta problemática, el plan de modernización, cuyo presupuesto asciende a 1350 millones de euros, prevé la inclusión de trenes de alta capacidad elaborados por Stadler en su fábrica ubicada en Albuixech, Valencia.

Los nuevos trenes de dos pisos y sus características

Los novedosos trenes de la Serie 453 poseen una longitud de 191,16 metros y presentan una configuración que combina coches de un nivel en los extremos con coches de dos niveles en la sección central.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. Foto: @JavierRoblesZurdo

Su diseño ha sido optimizado para trayectos prolongados: los pisos superiores están equipados con asientos confortables, mientras que los inferiores facilitan el acceso rápido gracias a amplias entradas y salidas.

Cada unidad dispone de capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), lo cual representa un aumento considerable en comparación con los 1565 pasajeros que pueden acomodar los trenes en uso actualmente.

Adicionalmente, estos trenes incluyen áreas destinadas a sillas de ruedas, espacios multifuncionales para bicicletas y carritos, un aseo accesible, conectividad WiFi, enchufes USB y un mayor acolchado en los asientos que no cuentan con reposabrazos.

Impulso a la fabricación nacional de trenes

El contrato para la adquisición de los trenes de dos pisos fue licitado por Renfe en 2019 y adjudicado a Stadler en 2021. En 2022, se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros.

Stadler expandió su fábrica en Albuixech para satisfacer la producción nacional, iniciando la manufactura en naves alquiladas mientras se ultimaban las nuevas instalaciones. Las pruebas iniciales en la red española se ejecutaron en el verano de 2024 y Renfe realizará una inversión de 600 millones de euros para la adquisición.

Los países que ya sumaron este tipo de trenes con doble piso

La empresa Stadler informa que diversos países europeos han adquirido trenes de dos pisos para optimizar el sistema de transporte público de sus ciudadanos: