Mar del Plata acaba de sumar un mega shopping que combina compras, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. La inauguración oficial se realizó el 13 de diciembre de 2025, marcando el inicio de una propuesta que ya atrae a miles de visitantes.

El espacio no solo ofrece locales comerciales, sino también experiencias únicas para toda la familia, áreas recreativas y un calendario de shows al aire libre que lo posiciona como uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en la ciudad.

Mar del Plata inaugura un nuevo mega shopping

El centro comercial se llama Bendú y está ubicado en Av. de los Trabajadores 150, en la zona del puerto, sobre terrenos que antes tenían un uso estacional. Hoy, el predio se transformó en un espacio moderno con 35.000 m² que incluyen paseo comercial, estacionamiento y áreas públicas.

La primera etapa de apertura incluyó la inauguración de la segunda sucursal de Coto en la ciudad, que ya recibe más de 7000 visitantes diarios. Para Semana Santa se prevé la apertura total del complejo , que contará con cerca de 90 locales y un espacio para eventos masivos.

Locales y oferta gastronómica

Entre las marcas confirmadas se destacan:

Moda : Novecento, Cheeky, Como Quieres, Ver, XL.

Electro : Samsung, JBL, Tecno Güemes.

Hogar : Zizou Mates, Zoom Bazar y Decoración.

Librería y juguetería : Oxford, Yenny, Educando.

Servicios : Pezzati Viajes, Clínica 25 de Mayo.

Gastronomía: Tostado, Guolis Argentina, Mogul.

Experiencias para toda la familia

El shopping también incluye un tobogán de 12 metros, un carrusel y una plaza de juegos. Además, abrirá un Neverland, un parque temático que combina entretenimiento físico y realidad virtual para todas las edades.

En el extremo sur del predio se encuentra Bendú Arena, un espacio para shows al aire libre con capacidad para 6800 personas. La grilla de espectáculos incluye: