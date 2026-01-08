Un icónico shopping ubicado en la Zona Oeste de Buenos Aires está renaciendo. Se trata de un centro comercial que fue sumamente concurrido durante los años 90 y 2000 que funcionaba como un gigante del entretenimiento. Gracias a una inversión de 20 millones de dólares, volverá del olvido en busca de recuperar su esplendor.

Vuelve un shopping que marcó toda una generación

El predio del ex Showcenter de Haedo (ubicado en Avenida Güemes y Defensa, partido de Morón) fue comprado por el grupo IRSA y ya comenzaron las obras de remodelación integral. Se trata de un ambicioso proyecto que buscará transformar los 75.000 meros cuadrados en un nuevo centro comercial.

Su principal objetivo es enfocarse en los descuentos y ofertas gracias a su formato de outlet. Además, contará con gastronomías y centros de entretenimiento para mantener el espíritu que hizo famoso al Showcenter hace 30 años.

Cómo será el nuevo shopping de la Zona Oeste

Gracias a una inversión que supera los u$s 20 millones en el predio de 75.000 metros cuadrados, se crearán cerca de 50 locales comerciales. En la misma línea, se busca romper con la estructura de “caja cerrada” para dar paso a áreas de circulación dinámicas y modernas.

Se buscará mantener funcionales las 14 salas de cine de la cadena Showcase, las cuales buscarán atrapar al público joven y familias de la zona. Las propuestas gastronómicas incluirán franquicias de comida rápida, cafeterías de especialidad y restaurantes de renombre.

El deporte también estará presente mediante un complejo deportivo de pádel. Se sumarán otras atracciones al centro comercial como bowling y videojuegos, además de un estacionamiento con más de 1.000 cocheras cubiertas.

Cuándo abre el nuevo shopping en Haedo

Las obras del nuevo shopping comenzaron a mediados de diciembre 2025 y la apertura está prevista para el segundo trimestre de 2026. Se crearán más de 250 puestos de trabajo y más de 2.000 empleos directos e indirectos.