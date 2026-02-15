Brasil anunció la inauguración del primer colectivo eléctrico y digital de América Latina, un sistema que combina tecnología de última generación, sostenibilidad y eficiencia para transformar el transporte público. Se trata del Bondi Urbano Digital (BUD), un vehículo 100% eléctrico que comenzó a operar en la Región Metropolitana de Curitiba como refuerzo de las líneas tradicionales. A poco más de un mes del inicio de su operación completa, el BUD ya registró 106 viajes, recorrió 1.180 kilómetros y transportó a casi 3000 pasajeros, según datos del Gobierno del Estado de Paraná. El Bondi Urbano Digital es un vehículo de origen chino, desarrollado con tecnología de CRRC Nanjing Puzhen, que se inspira en los Vehículos Livianos sobre Rieles (VLT), pero sin utilizar rieles físicos. En su lugar, funciona mediante un sistema de inducción magnética incrustado en el asfalto, lo que permite su guiado con alta precisión y reduce de manera significativa los costos de infraestructura. La ruta inicial, inaugurada en diciembre, cubre un tramo de aproximadamente 10 kilómetros entre el Terminal São Roque, en Piraquara, y el Terminal Metropolitano de Pinhais. El recorrido completo dura alrededor de 25 minutos y mantiene la misma tarifa del sistema metropolitano, que es de 5,50 reales. Durante la fase de pruebas, que continúa hasta junio, opera en dos horarios diarios: 10:15 y 14:15, ambos partiendo desde Piraquara. Tras arribar a Pinhais, el vehículo realiza el trayecto de retorno. Según la Agencia de Asuntos Metropolitanos del Estado (Amep), responsable de coordinar el operativo, se espera que el cronograma se amplíe en los próximos meses. “La evaluación general es sumamente positiva y demuestra que la comunidad se está familiarizando cada vez más con el Bondi Urbano Digital, destacó Gilson Santos, director ejecutivo de Amep. El colectivo presenta una serie de innovaciones tecnológicas que lo diferencian del transporte tradicional: Si bien posee capacidad técnica para operar de forma autónoma, actualmente cuenta con conductores por cuestiones regulatorias y de seguridad. El Gobierno de Paraná lanzó una encuesta pública para que los usuarios evalúen su experiencia con el vehículo. “Sirve como barómetro para la Agencia Metropolitana y el Gobierno Estatal, que realiza las pruebas del BUD. La participación es fundamental para analizar los datos, el rendimiento y los resultados del sistema”, explicó Santos.