Colectivos eléctricos: CABA suma paradas clave y llega a la Terminal de Cruceros

La Ciudad de Buenos Aires apuesta por la movilidad sustentable y amplía el recorrido de los minibuses eléctricos que circulan por el microcentro.

Desde este martes, el servicio conecta La Boca con la Terminal de Retiro y la zona de Cruceros del Puerto, sumando ocho paradas estratégicas y una nueva cabecera en la Terminal de Cruceros. El boleto cuesta $ 620.

El anuncio lo realizó el ministro de Movilidad, Pablo Bereciartua, quien destacó que el cambio mejora la conexión con la Línea E de subte y las terminales ferroviarias de Retiro. Además, el eBus deja de circular por San Martín y pasa a hacerlo por Esmeralda, lo que reduce los tiempos de viaje.

¿Cómo es el nuevo recorrido?

El trayecto inicia en La Boca, avanza por Av. Martín García, rodea Parque Lezama y sigue por Av. Brasil hacia el bajo. Luego toma Perú, sube por Av. Belgrano, continúa por Maipú, baja por Diagonal Sur hasta Moreno y gira en Esmeralda.

Desde allí se dirige a Arenales, bordea Plaza San Martín y llega por Av. Antártida Argentina a la Terminal de Cruceros.

El regreso parte desde la Terminal, pasa por las estaciones de trenes de Retiro, sigue por Maipú, atraviesa el Microcentro y continúa por Chacabuco hasta Av. Brasil, para volver a La Boca.

Características del servicio

Velocidad: 20 km/h en el Casco Histórico, hasta 50 km/h en avenidas.

Unidades: 12 buses eléctricos medianos, 7 metros de largo, capacidad para 30 pasajeros.

Tecnología: cámaras de seguridad, sensores de conteo y QR para consultar horarios.

Autonomía: 170 km por carga completa.

Horario: todos los días de 5:00 a 1:00.

Operadora: Transportes Atlántida, con conductoras mujeres.

La terminal de carga y mantenimiento está en el cruce de Av. Ingeniero Huergo y Brasil, bajo la autopista.

El transporte representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad. Con esta ampliación, el Gobierno porteño busca reducir la contaminación y el ruido, además de ofrecer una alternativa segura y sustentable para vecinos y turistas.