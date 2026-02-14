Si bien este es un año sin elecciones, las principales consultoras y encuestadoras ya empiezan a analizar cómo miden los principales líderes políticos en distintos puntos del país para anticipar posibles escenarios de cara a las presidenciales de 2027. La última encuesta de CB consultores, realizada del 4 al 8 de febrero sobre un total de 18.804 personas, analiza municipio por municipio del Gran Buenos Aires la imagen del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Los resultados revelan un mapa político marcadamente favorable para el gobernador -hoy el principal líder de la oposición con Cristina Kircher presa y sin poder ser candidata- en la mayor parte del GBA. En términos de balance territorial, Kicillof mantiene ventaja en 20 de los 24 municipios del conurbano bonaerense, mientras que Milei gana sólo en 4. En la batalla por la opinión pública del conurbano bonaerense, Axel Kicillof se impone claramente sobre Javier Milei. El Presidente obtiene sus mejores números en la zona norte del Gran Buenos Aires: en Vicente López lidera con 44,5% de imagen positiva, seguido por San Isidro con 41,7%, Pilar con 39,1% y Tigre con 37,8%. Estos distritos, tradicionalmente de clase media y media-alta, constituyen el bastión más firme del mandatario nacional en el conurbano. En el caso de San Fernando y San Miguel, si bien Milei obtiene buenos números por encima del 40%, es superado por algunas décimas por Kicillof. En el extremo opuesto, Milei enfrenta sus mayores dificultades en el sur y oeste del Gran Buenos Aires: en La Matanza registra apenas 23,1% de aprobación, mientras que en Florencio Varela alcanza 24,7% y en Merlo 25,7%. Por su parte, Kicillof muestra números sólidos en estos distritos: en Florencio Varela encabeza la lista con 52,8% de imagen positiva, seguido por La Matanza con 50,9% y Almirante Brown con 50,6%. Los puntos más débiles de Kicillof coinciden con las fortalezas de Milei: en San Isidro marca su piso con 25,2%, en Vicente López registra 31,8% y en Tigre 35,6%. Sin embargo, incluso en estos distritos menos favorables, el gobernador mantiene una performance competitiva frente al Presidente en la mayoría de los casos. El balance territorial resulta contundente: Kicillof se impone en 20 de los 24 municipios bonaerenses, mientras que Milei logra ventaja en apenas 4: San Isidro, Vicente López, Tigre y Pilar. Vale recordar que, en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires de septiembre 2025, Fuerza Patria consiguió una fuerte victoria. Sin embargo, La Libertad Avanza, con Diego Santilli al frente de la campaña, consiguió con una remontada histórica revertir el resultado en las legislativas de octubre. El relevamiento también mide la gestión de los intendentes del Gran Buenos Aires. Federico Achával (Pilar) encabeza el ranking con un diferencial de +28,0 puntos porcentuales, consolidándose como el intendente mejor posicionado del conurbano. Le sigue de cerca Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con +27,5 puntos, demostrando una gestión bien valorada en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Cierra el podio Jaime Méndez (San Miguel), con un saldo positivo de +24,6 puntos. En el extremo opuesto, Lucas Ghi (Morón) ocupa el último lugar con un diferencial negativo de -15,8 puntos porcentuales, lo que indica que su imagen negativa supera ampliamente a la positiva. Pablo Descalzo (Ituzaingó) lo secunda con -14,3 puntos, mientras que Fernando Moreira (General San Martín) completa el trío de peor desempeño con un saldo de -12,2 puntos.