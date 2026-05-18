La cotización deldólar este lunes, 18 de mayo de 2026 llegó a 3797.55 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,01%.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.30%, mientras que en el último año cayó 4.02%, indicando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia mayormente alcista: tras una caída y un día estable, encadenó cuatro alzas, sufrió un retroceso breve y cerró con tres subidas consecutivas.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.03%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.85%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto refleja un crecimiento en el valor de la moneda comparado con los días anteriores, lo cual podría indicar una mayor confianza del mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3797.55 pesos colombianos, deberán pagar 379755 pesos colombianos; comprar 200 dólares costará 759510 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1898775 pesos colombianos.