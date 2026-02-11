Ocho líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron modificaciones en sus horarios, una medida que impactará directamente a quienes dependen del transporte público para viajar de noche. Las empresas Misión Buenos Aires y Rosario Guaraní comunicaron que implementarán recortes en los servicios, que en algunos casos comenzarán a partir de las 22. El ajuste implica la eliminación del servicio nocturno. Las líneas afectadas por la reducción de horarios y la suspensión del servicio nocturno son: 61, 62, 114, 129, 143, 145 y 197. Los cambios se aplicarán de la siguiente manera: Según informó la Secretaría de Transporte porteña, también habrá cambios estructurales en dos líneas: Las líneas 99 y 106 serán unificadas, y la 99 dejará de operar. Su recorrido pasará a formar parte del nuevo ramal B de la 106, que partirá desde Córdoba y Madero y ampliará su traza hasta Liniers, donde compartirá cabecera con el ramal A. En cuanto a la línea 106, el ramal A conservará su recorrido tradicional entre Retiro y Liniers. Además, quedan sin efecto los cambios que habían sido anunciados para Av. Leandro N. Alem y Av. Córdoba. El regreso tendrá leves modificaciones, incorporando un nuevo trayecto por Paraguay, Ayacucho y, finalmente, Av. Santa Fe. Desde el 1° de febrero rigen nuevas tarifas tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. Tarifas en CABA Tarifas en Provincia de Buenos Aires