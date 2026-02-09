Una nueva línea de colectivos llegará a Buenos Aires a partir de marzo para cambiar el transporte público para siempre. El servicio mejorará la conectividad interurbana y conectará diversas localidades claves gracias a sus diversas paradas. La empresa de transporte público Sol Bus lanzará en marzo un servicio de que conectará La Plata con Junín, una opción clave para quienes viajen entre la Capital bonaerense y el interior de Buenos Aires. Los colectivos tendrán paradas intermedias para que los estudiantes y trabajadores puedan llegar a sus centros de estudio o lugares laborales. Las paradas serán en lugares claves como Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco y Lincoln. Desde la compañía destacaron que buscan responder a una demanda creciente del transporte interurbano. Respecto al transporte, desde la empresa informaron que contarán con servicios semicama y cama ejecutiva para maximizar el máximo confort en los tramos de media y larga distancia. En la misma línea, contarán con conexión a internet satelital gracias a Starlink. Desde la compañía destacaron que la conexión será especialmente útil en las zonas rurales donde la señal es inestable. De esta manera, los pasajeros podrán trabajar, estudiar o entretenerse sin interrupciones. Desde la empresa Sol Bus comunicaron que el servicio de transporte público que conectará Buenos Aires se pondrá en marcha en marzo. En la misma línea, informaron que los días y horarios serán anunciados en las semanas previas a su puesta en marcha.