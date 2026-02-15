El Gobierno de Ceará avanza en la construcción de un extenso río artificial pensado para transformar el acceso al agua en una de las zonas más áridas del noreste de Brasil. La obra, conocida como Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), ya alcanzó un 91% de ejecución física hacia finales de 2025 y se perfila para completarse en junio de 2026. El Cinturón de las Aguas es una obra de ingeniería que alcanza 145,3 kilómetros de longitud e incluye canales a cielo abierto, sifones y túneles construidos para transportar el recurso de manera eficiente. La captación se realiza en la presa de Jati, perteneciente al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. Desde allí, el caudal recorre el territorio hasta llegar a las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda. Una vez finalizado, el sistema garantizará el suministro para la región del Cariri, la segunda más poblada del estado. Aunque la prioridad es asegurar el consumo humano, el diseño también contempla apoyo para la industria, el turismo y la agricultura de riego. La megaobra se desarrolla en cinco tramos constructivos. Los lotes 1, 2 y 5 ya están concluidos, mientras que los lotes 3 y 4 registran avances del 86% y 70%, respectivamente. La inversión total asciende a 800 millones de reales, aunque la complejidad técnica de los lotes 3 y 4 elevó su presupuesto por encima de los 1000 millones de reales. El impacto económico y social del proyecto es significativo. El área de influencia directa comprende 24 municipios, beneficiando de manera inmediata a más de 561.000 personas. Con la futura conexión hacia Fortaleza, la capacidad del sistema podría alcanzar a más de 5 millones de habitantes. Además, la construcción moviliza una fuerza laboral superior a 1500 trabajadores directos y emplea más de 500 máquinas pesadas, impulsando la economía local durante el desarrollo de la obra. Una vez concluido el proyecto, la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos (Cogerh) será la encargada de operar, mantener y monitorear el sistema, evaluando mensualmente los volúmenes distribuidos.