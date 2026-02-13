A lo largo del país se llevan adelante distintas obras de infraestructura para mejorar el tránsito y la seguridad de los conductores. En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó el inicio de la construcción llamada “Anillo La Pampa”, la cual oficiará de solución en dos zonas puntuales de la ciudad. Se trata de una obra permitirá conectar la calle La Pampa desde Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte de la Ciudad. Además, permitirá el cruce de la Autopista Arturo Illia y las vías del tren Belgrano Norte, que mejorarán notablemente la circulación de esa zona. Será un puente vehicular en forma de anillo y de doble mano, y contará con puente peatonal, ciclovía y mirador panorámico en el punto más alto del anillo. El Anillo la Pampa tendrá un impacto visual, ya que será visible desde autopistas, el tren, parques e incluso desde el aire. Desde el Gobierno pensaron esta estructura como un “nuevo ícono urbano” y un “nuevo atractivo de la ciudad”, como lo es, por ejemplo, el Puente de la Mujer o la Floralis Genérica. La construcción, que comenzó en enero de este año, representa una inversión por más de $50.000 millones, los cuales se verán reflejados en 10.000 metros cuadrados intervenidos. El jefe de gobierno, Jorge Macri, anunció la obra el año pasado, y aseguró que se trataba de “cambios para que moverse en la Ciudad, sea más rápido, más cómodo y más seguro”. Asimismo, señaló: “Seguimos invirtiendo en proyectos que mejoran la vida de los porteños para tener una ciudad más conectada y accesible”. Las zonas que se verán beneficiadas son: El gran beneficio que tendrán todos los conductores es que conectará estas zonas claves de la ciudad y el tiempo de viaje en horarios pico se reducirá a la mitad, según el Gobierno porteño. El Anillo La Pampa facilitará la conexión entre la Ciudad y el Río, es decir que, tanto peatones, ciclistas y vehículos, podrán llegar de manera más eficaz a la Costanera Norte, Aeroparque, Ciudad Universitaria, Estadio Monumental de River Plate o Parque de la Innovación. En el comunicado del gobierno porteño, se manifiesta que “la obra no solo cruza la barrera urbana de manera innovadora y eficiente, sino que también pasa por debajo de ella, integrándose de manera armoniosa con el entorno y respetando la infraestructura existente”. Cabe destacar que la obra estará finalizada en un plazo de 1 año y 8 meses.