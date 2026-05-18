La ciudad de Monterrey en México se prepara para romper todos los récords de arquitectura en la región con la construcción de la imponente Torre Rise, un megaproyecto que promete convertirse en el edificio más alto de América Latina y uno de los más impactantes del continente. Con una altura proyectada de 484 metros y 96 pisos habitables, el rascacielos no solo transformará el skyline del país, sino que también incluirá una de las atracciones más extremas del mundo: una tirolesa ubicada a más de 400 metros de altura. La Torre Rise superará ampliamente a cualquier otro edificio de América Latina y quedará apenas por debajo del One World Trade Center, actualmente uno de los más altos del continente americano. El proyecto comenzó a desarrollarse en 2023 y avanza como una de las apuestas urbanísticas más ambiciosas de México. Una vez terminada, la Torre Rise desplazará a la Torre Obispado como el edificio más alto del país, con una diferencia de más de 170 metros entre ambas estructuras. El complejo fue diseñado como un espacio de uso mixto que combinará viviendas, oficinas, hotelería, comercios y entretenimiento en un solo lugar. Entre sus principales características se destacan: La propuesta apunta a convertir al edificio en un nuevo ícono turístico y empresarial de la región. Además de su altura récord, la Torre Rise buscará diferenciarse por su enfoque ecológico y tecnológico. El desarrollo contará con certificaciones internacionales de sustentabilidad como LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well. El diseño incluirá más de 4.000 metros cuadrados de áreas verdes, una fachada de cristal con control térmico y una estructura con esquinas curvas pensadas para reducir el impacto del viento sobre el edificio. La torre se levantará en la colonia Obispado, una de las zonas más emblemáticas y elevadas de Monterrey. Desde allí dominará la vista urbana junto al cerro del Obispado y el río Santa Catarina. Por su magnitud y diseño futurista, el proyecto busca posicionar a la ciudad mexicana como uno de los nuevos centros de desarrollo vertical más importantes del continente. Según el cronograma previsto por los desarrolladores, la inauguración está programada para el verano de 2026, en un contexto clave para Monterrey, que también se prepara para recibir eventos internacionales vinculados al Mundial de la FIFA.