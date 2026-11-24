En los supermercados y almacenes de todo el país, la elección entre harina 000 y harina 0000 forma parte de la rutina cotidiana de compras y cocina. Aunque a simple vista la mayor cantidad de ceros puede parecer una escala de calidad superior, en realidad responde al nivel de refinamiento alcanzado durante la molienda y a una clasificación técnica precisa.

El Código Alimentario Argentino regula esta distinción en su Capítulo IX y fija exigencias específicas para cada tipo de harina de trigo.

Conocer qué determina cada número y cómo responde cada variedad frente al amasado o la cocción permite elegir con mayor precisión según la receta y comparar mejor en la góndola.

Qué significan los números 000 y 0000 y qué establece el Código Alimentario Argentino

En términos generales, cuantos más ceros presenta la denominación de la harina, mayor es su grado de refinamiento. La harina 000 tiene un nivel de refinamiento menor y se asocia con preparaciones que requieren estructura y fermentación.

Por otro lado, la harina 0000 es más refinada y se emplea con frecuencia en recetas de pastelería y masas más delicadas. Esto no implica que una sea de mejor calidad que la otra, sino que cumplen funciones distintas.

El artículo 661 del Código Alimentario Argentino clasifica las harinas comerciales a partir de cuatro parámetros técnicos concretos: humedad, cenizas, absorción de agua y volumen de pan. Las cenizas corresponden al residuo mineral que queda tras someter una muestra a altas temperaturas y permiten evaluar aspectos del proceso de molienda y del contenido mineral.

Los números de la harina responden al nivel de refinamiento alcanzado durante la molienda y a una clasificación técnica precisa. Fuente: Gemini

Para la harina 0000, la normativa fija un máximo de 15% de humedad, hasta 0,492% de cenizas, una absorción de agua del 56% al 62% y un volumen mínimo de pan de 550.

En el caso de la harina 000, el límite de humedad también es del 15%, pero el contenido máximo de cenizas asciende al 0,65%, la absorción de agua se ubica entre 57% y 63% y el volumen mínimo de pan es de 520.

Cómo influyen el gluten, el refinamiento y el tipo de preparación

La harina 000 suele preferirse para pan casero, pizza, pan de molde, pan de hamburguesas y masas fermentadas porque favorece el desarrollo de una red de gluten capaz de retener los gases del leudado y sostener la estructura de la miga. En cambio, la harina 0000 suele elegirse para bizcochuelos, tortas, budines, galletitas y masas dulces más tiernas y delicadas.

La presencia de más ceros no garantiza de manera automática un mayor o menor contenido proteico en cualquier marca. El comportamiento final depende de la variedad de trigo, la calidad de sus proteínas, la fuerza panadera, el proceso de molienda y la fórmula de cada receta .

Por ese motivo, en muchas preparaciones se puede sustituir una por otra con resultados variables, como ocurre al hacer panqueques donde ambas funcionan bien.

Qué revisar en el envase antes de llevar el paquete

Al momento de comprar, conviene mirar más allá de la cantidad de ceros y revisar la información impresa en el paquete. Resulta útil observar el contenido de proteínas en la tabla nutricional, verificar la fecha de vencimiento y comprobar la denominación exacta del producto para saber si se trata de harina común o de una línea específica.

También conviene tener presente que la harina leudante no equivale simplemente a una harina 0000, ya que incorpora agentes químicos leudantes para favorecer el crecimiento de las masas. Revisar el rótulo completo ayuda a evitar confusiones y a elegir la opción más adecuada para cada plato.