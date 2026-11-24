La Policía de la Ciudad detuvo en Parque Chacabuco a un ciudadano chileno de 35 años que tenía una orden de captura internacional de Interpol. El hombre cayó junto a un cómplice luego de asaltar un departamento ubicado en la calle Dávila al 1100. Ambos ingresaron al tercer piso desde una obra lindera y revisaron las habitaciones en busca de objetos de valor, pero el dueño de la propiedad regresó antes de lo previsto y los sorprendió adentro .

Ante esa situación, los sospechosos escaparon por el balcón con una mochila que contenía pertenencias de la víctima. Sin embargo, un vecino advirtió la fuga y comenzó a seguirlos por la calle, mientras efectivos de la Comisaría Vecinal 7B que patrullaban la zona observaron la escena y dieron la voz de alto. La alerta permitió iniciar un operativo cerrojo en el barrio para evitar que los ladrones abandonaran el lugar.

Cayó el chileno que buscaba Interpol por robos en Brasil

Los agentes interceptaron a uno de los acusados en el cruce de las avenidas Asamblea y Carabobo, mientras que al segundo lo atraparon sobre Carabobo al 1200 cuando intentaba subir a un Fiat Cronos. Durante la requisa, los policías secuestraron una computadora portátil dentro del bolso que llevaban los ladrones. Al verificar las identidades en las bases de datos, los investigadores comprobaron que el delincuente de Valparaíso usaba un nombre falso en Argentina.

El cruce de información reveló que la Justicia de Brasil lo buscaba desde el 26 de junio de 2023 por tres robos en viviendas de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro. Estos hechos ocurrieron entre septiembre de 2022 y enero de 2023. En el último episodio el acusado sustrajo el arma reglamentaria de un oficial de policía.

Por eso, el Juzgado Federal 2 de Volta Redonda había solicitado su detención por asociación ilícita, hurto agravado, comercialización ilegal de armas y lavado de activos.

El criminal internacional cayó por un robo en Parque Chacabuco. Fuente: Noticias Argentinas (vía Policía de la Ciudad)

La investigación y el pedido de captura internacional

Por el robo en Parque Chacabuco, los dos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, a cargo de la jueza Laura Faviana Kvitko y con intervención de la Secretaría 158 de Adrián Ignacio Das Dores. La magistrada avaló los arrestos y ordenó el secuestro del vehículo utilizado para el escape, la mochila y la notebook recuperada.

De este modo, el ciudadano chileno enfrenta una imputación por robo en la Justicia porteña . Sin embargo, su situación procesal se agrava por el requerimiento internacional vigente. Mientras avanza la investigación local, las autoridades judiciales deberán tramitar el pedido de extradición para definir el traslado a Brasil por los delitos cometidos en ese país.

De esta forma, el ladrón chileno que buscaba Interpol por crímenes en Brasil y detuvieron en Parque Chacabuco por un robo podría tener distintas condenas internacionales.