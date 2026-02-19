El 5 de febrero abrió en Buenos Aires uno de los outlets más grandes de la Argentina, con 98 marcas nacionales e internacionales que ofrecen descuentos y promociones imperdibles. Desde indumentaria y calzado hasta maquillaje, perfumería y artículos para el hogar, la oferta es amplia y para todos los presupuestos. Se trata de Re! Outlet, el evento organizado por IRSA, que todos los años se realiza en La Rural. Es una feria masiva que reúne artículos fuera de temporada, saldos y productos discontinuados, pero de marcas premium que habitualmente tienen precios elevados en shoppings y locales tradicionales. Para esta edición, la organización montó un sistema de circulación más ágil, con pasillos amplios, señalización clara y stands organizados por categoría para evitar demoras en horas pico. La edición actual es la más grande hasta ahora, con propuestas deportivas, de moda urbana, indumentaria infantil, perfumería y hogar. Algunas opciones son: El mega outlet estará abierto hasta el domingo 1° de marzo. Funciona todos los días de 12:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita, en el predio de La Rural, ubicado en Avenida Sarmiento 2704. Además de las rebajas propias de cada marca, el evento cuenta con promociones bancarias y beneficios exclusivos.