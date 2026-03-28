Via Outlets, el operador neerlandés especializado en centros comerciales outlet, continúa su fuerte expansión en España. La compañía ha recibido la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para adquirir The Outlet Stores Alicante, el único centro outlet de la provincia de Alicante. Con esta operación, la entidad refuerza su presencia en el mercado español y apuesta por la incorporación de marcas de lujo y premium en sus activos. El centro comercial, ubicado en el municipio de San Vicente del Raspeig (Alicante), cuenta con más de 35.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable y se encuentra ocupado casi al 100 %. Hasta ahora pertenecía al fondo suizo UBS, que lo puso a la venta hace unos meses en una operación valorada en torno a los 70 millones de euros. Anteriormente, había adquirido el inmueble en 2019 por 34 millones de euros, lo que demuestra la clara revalorización de estos activos outlet en España. The Outlet Stores Alicante ya opera tiendas de moda y deporte como Mango, Guess, El Corte Inglés, Nike y Puma, junto con operadores de restauración, ocio (cines, gimnasio y bolera) y un supermercado Carrefour. Gracias a su ubicación en plena Costa Blanca, el centro se beneficia del fuerte peso del turismo internacional, un perfil de cliente que encaja perfectamente con la estrategia de Via Outlets. Con esta compra, Via Outlets suma un tercer activo en nuestro país. El grupo ya es propietario del Sevilla Fashion Outlet, donde invirtió cerca de 30 millones de euros en su renovación y ampliación, finalizada a finales de 2023. Esa inversión permitió incorporar marcas premium como Karl Lagerfeld, Under Armour y Columbia. Asimismo, gestiona el Mallorca Fashion Outlet en Marratxí, muy cerca de Palma de Mallorca. La estrategia de la compañía se centra en activos con alto componente turístico, lo que le permite diversificar su cartera de compradores. Precisamente, la Costa Blanca y la provincia de Alicante ofrecen un mix ideal entre residentes locales y visitantes europeos. El outlet es propiedad de la gestora de activos neerlandesa APG y cuenta con once centros comerciales repartidos en ocho países europeos. En total, es el casero de más de 1100 establecimientos de grandes marcas que apuestan por el formato outlet. Durante 2024, el grupo cerró con unos ingresos de 1450 millones de euros, un 6,8 % más que el año anterior. Hace apenas dos meses colocó con éxito una emisión de 500 millones de euros en bonos verdes con vencimiento en 2032, precisamente para financiar nuevas adquisiciones como la de Alicante. Esta operación confirma que Via Outlets sigue apostando decididamente por España y por la introducción de marcas de lujo en sus outlets. Con la integración de su nueva adquisición, el operador neerlandés no solo crece en número de activos, sino que consolida su liderazgo en el segmento de retail inmobiliario outlet en nuestro país.