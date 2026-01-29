En esta noticia La feria en detalles

En medio de un contexto difícil para el sector con fuertes caídas en las ventas y un intento de las marcas locales por competir con las compras en el exterior y las etiquetas que llegan al país, 80 firmas argentinas y del exterior estarán presenten en una nueva edición de Re!Outlet.

La feria de descuentos de marcas premium que organiza IRSA, la dueña de shoppings como el Alto Palermo y el Alcorta, se realizará nuevamente en La Rural y, en su cuarta edición tendrá una versión XL con la presencia de marcas de indumentaria, calzado, deporte, decoración, bazar y perfumería . En octubre, la feria del Día de la Madre, 30 empresas participaron del evento.

Según confirmaron los organizadores a El Cronista, en la feria se podrán encontrar descuentos de hasta el 50 por ciento en marcas premiun como Adidas, Nike y Puma; King of the Kongo, Akiabara, Markova, Portsaid, Desiderata, Yagmour, Rochas, 47 Street, La Martina, Levi’s, Cardón y Perramus.

Para el público infantil habrá propuestas de Little Akiabara, Grisino y Wanama Kids. Mientras que en el rubro fragancias se suman La Parfumerie y Azzaro. Además, esta edición contara con etiquetas internacionales como Carter’s, Skechers y Boardriders.

“Re!Outlet es una gran oportunidad para combinar una experiencia de compra atractiva en la Ciudad de Buenos Aires con descuentos exclusivos. En esta cuarta edición, el evento consolida un modelo de outlet/feria junto a las marcas más relevantes de indumentaria, deporte y lifestyle, regresando a un espacio ícono como La Rural”, afirmó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

La feria contará con la presencia de 80 marcas premium

El mega outlet, cuya entrada es gratuita , se podrá visitar desde el 5 de febrero hasta el 1° de marzo, de lunes a domingo, entre las 12 y las 20 horas.

Los visitantes, que en la última edición fueron 310.00, podrán disfrutar de descuentos especiales y r eintegros con Appa o 365 de Clarín, además de cuotas sin interés y beneficios exclusivos con Naranja X y Banco Provincia .

Por primera vez Re!Outlet incorpora en su propuesta reconocidas marcas de decoración y blanquería cómo Volf, entre otras.

“En Grupo IRSA seguimos innovando en el desarrollo de espacios comerciales de valor para el consumidor y las marcas. Con Re!Outlet conectamos más de 80 marcas con nuevos públicos, generando oportunidades donde antes no estábamos presentes de forma directa”, concluyó Manganiello.