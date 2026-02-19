Esta semana tendrá lugar la Fiesta del Cine del jueves 19 al miércoles 25 de febrero en salas de todo el país. Con entradas a $ 4000 para funciones de cine 2D y 3D así como distintas promociones en los combos, la iniciativa “vuelve a invitar al público a disfrutar la experiencia de la pantalla grande a un precio promocional”. La propuesta reúne a complejos de todo el país y ofrece “una cartelera especialmente pensada para todos los públicos”. Desde la organización señalaron que las películas elegidas “combinan nostalgia, grandes títulos contemporáneos, reestrenos y novedades”. Entre los títulos que regresan especialmente para esta edición se destacan estos clásicos: La Fiesta del Cine también coincidirá con el estreno de nuevas películas que llegan a las salas el 19 de febrero como “Líbralos del mal” y “¿Está funcionando esto?”. Esta decisión busca ampliar la oferta para quienes quieran aprovechar la semana promocional para descubrir novedades. También vuelve a la pantalla grande “Homo Argentum”, una de las películas argentinas más destacados del último tiempo. Durante la semana del evento también podrán verse títulos que ya se encuentran en cartelera como los siguientes: La iniciativa apunta a “incentivar el regreso del público a la pantalla grande” con precios muy por debajo de la tarifa habitual. Cada complejo adherido definirá, además, valores promocionales para salas especiales como 4D, IMAX o butacas premium, según disponibilidad. Además del valor promocional de $4000 para funciones 2D y 3D, cada complejo ofrecerá precios especiales para formatos premium y promociones adicionales en combos de pochoclos y otros productos. Los cines que participan son los siguientes: La información completa en este enlace.