Con las fiestas a la vuelta de la esquina, los consumidores buscan precios baratos en outlets y mayoristas para aprovechar las compras y conseguir los productos más baratos del mercado.

Uno de los supermercados mayoristas más conocidos del mercado inauguró en una de sus sucursales un outlet con las marcas de ropa más populares de Estados Unidos y de Europa.

Se trata del supermercado mayorista de Yaguar ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, zona norte del Gran Buenos Aires. Allí, estarán disponibles marcas como New Balance, Bershka, Gap, H&M, K-Swiss y Forever 21.

El outlet venderá colecciones de ropa fast fashion y zapatillas deportivas. Los precios van desde los $ 11.000 hasta los $ 77.000.

Qué precios tiene el outlet de Yaguar

Calzados y zapatillas de K-Swiss y New Balance: de $ 25.000 a $ 60.000.

Ojotas de Forever 21 $ 15.000

Gorras New Era y Goorin: $ 25.000

Pantalones (no jeans): $ 15.000

Faldas: $ 12.900

Jeans: de $ 25.900 a $ 77.900

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las prendas de estas conocidas marcas sólo podían accederse a través de pocos outlets dispersos en el AMBA, como es el caso de la feria de “La Gran Dulce”, desde hace unas semanas en COTO, con la incorporación de H&M en sus góndolas, o bien con viajes al exterior o compras por Amazon u otras plataformas con envíos internacionales.

Dónde queda el supermercado Yaguar con outlet de ropa

El local se encuentra en Panamericana kilómetro 42,5, ramal Escobar, en Ingeniero Maschwitz. Esta sucursal del Yaguar fue reinaugurada en agosto, tras haber contado con una renovación integral que mejoró las instalaciones y la prestación de servicios.

“Estamos llevando a cabo un proceso de modernización de nuestros locales y apuntamos a llevar las mejoras implementadas en el local de Maschwitz al resto de la cadena con la firme vocación de ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia de consumo” había celebrado Sebastián Zimmermann, CEO de Súper Mayorista Yaguar.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, había agregado que habían evolucionado para crecer y mantener el compromiso “con la calidad y el servicio”. El objetivo de la marca es brindar una “experiencia de compra mejorada y más conveniente, basada como siempre en brindar los mejores precios del mercado.”

Mejoras en el Yaguar de Mashcwitz

Las mejoras realizadas incluyen la iluminación y ambientación general. También se le agregó nueva cartelería interior para distinguir sectores, productos, precios y promociones. El supermercado también sumó balanzas para envasado y etiquetado de productos frescos.

Otra de las grandes mejores incluye la optimización de la línea de cajas que acorta el tiempo de espera, y distingue puntos de prioridad de atención a gestantes, a personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores.

La parte de los frescos fue agrandada tres veces más de lo que era y ahora tiene nuevos pisos, para mejorar la experiencia del cliente y poder ofrecer más marcas y productos.

El supermercado sumó un sector específico de Carnicería en el que ofrece cortes de todo tipo de calidad y precios de carne vacuna, cerdo pollo y también de embutidos.