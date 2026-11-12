En su entorno natural, algunos ejemplares de la pata de elefante pueden vivir más de 800 años.

La pata de elefante (Beaucarnea recurvata) es una planta popular en México por su aspecto particular y su uso decorativo en jardines y espacios interiores. Sin embargo, lo que muchos propietarios desconocen es que tener un ejemplar sin poder demostrar su origen legal puede generar importantes sanciones económicas.

La pata de elefante se distingue por tener una base del tronco ensanchada, donde acumula agua, y hojas largas y verdes que caen en forma de cascada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) incluye a esta especie dentro de las plantas amenazadas, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. Por este motivo, su extracción, posesión y comercialización están sujetas a determinadas disposiciones ambientales.

¿Por qué pueden multarte por tener una pata de elefante en México?

Tener una pata de elefante en el hogar no constituye una infracción por sí solo. El inconveniente aparece cuando el propietario no puede acreditar que adquirió la planta de manera legal o cuando el ejemplar fue extraído de su entorno natural sin autorización.

Esta especie es originaria de México y crece principalmente en los estados de Veracruz y Oaxaca, en regiones donde se desarrolla de forma natural en ecosistemas de selva baja. Puede alcanzar varios metros de altura y vivir durante cientos de años.

Su atractivo como planta decorativa también impulsó la extracción ilegal de ejemplares silvestres. Algunos terminan comercializados sin autorización en mercados, viveros o puestos ambulantes, lo que representa una amenaza para la conservación de la especie.

¿De cuánto es la multa por tener una planta pata de elefante?

Tener una planta de este estilo en el jardín no implica recibir una sanción de forma automática. La clave está en poder demostrar que el ejemplar tiene procedencia legal. Por eso, se recomienda adquirir estas plantas en establecimientos autorizados y conservar los comprobantes que acrediten su compra.

Según el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, las infracciones relacionadas con la posesión o comercialización ilegal de ejemplares pueden derivar en multas de entre 50 y 50.000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la falta.

Además, el artículo 420 del Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión para determinadas conductas relacionadas con el tráfico y la comercialización ilegal de especies protegidas de flora y fauna silvestres.

¿Qué plantas no se pueden tener en casa?

La pata de elefante no es la única especie vegetal protegida en México. Hay otras que también están alcanzadas por las normas ambientales, especialmente cuando se trata de ejemplares extraídos de su hábitat natural o comercializados sin los permisos correspondientes.

Entre las principales se encuentran:

Biznagas: algunas especies están protegidas debido a la extracción ilegal y a su utilización para elaborar acitrón, un dulce tradicional mexicano.

Orquídeas silvestres: distintas variedades nativas enfrentan amenazas por la recolección y venta no autorizadas.

Cícadas: algunos ejemplares de los géneros Zamia y Ceratozamia están incluidos en categorías de protección debido a su vulnerabilidad.