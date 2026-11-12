El polarizado del conductor y el acompañante debe cumplir requisitos de transmitancia y reflectancia en Florida.

Los Estatutos de Florida 2026 regulan las normativas que todos los vehículos deben cumplir para poder circular legalmente en el estado, contemplando desde requisitos materiales propios del auto hasta comportamientos de los conductores en las carreteras.

El material que cubre las ventanas laterales del conductor es, en ese sentido, uno de los puntos dentro de la ley. Si bien los polarizados se permiten en Florida, deben alinearse con las reglas fijadas de porcentaje de transmitancia y reflectancia de luz solar.

Transmitancia y reflectancia: cuál es la diferencia de cada una

La transmitancia es la cantidad de luz solar que el vidrio deja pasar hacia el interior del vehículo. A menor transmitancia tenga el polarizado, más oscuro será el vidrio.

La reflectancia por su parte es el porcentaje de luz solar que rebota en la ventana y esto impacta en qué tan espejado luzca el protector utilizado.

El polarizado está permitido en Florida, pero debe cumplir con requisitos específicos de transmitancia y reflectancia.

Qué dice el estatuto 316.2953 de Florida sobre la transmitancia y reflectancia

La orden oficial es que los vehículos en Florida no pueden circular por ninguna carretera pública o calle donde las ventanillas del conductor, el acompañante y los cristales laterales que se ubican al lado tengan una reflectancia solar mayor a 25% y una transmitancia de luz menor al 28%.

Cualquier material que se utilice en etas ventanas para disminuir aún más su transparencia o alterar el color de la ventana puede provocar que el conductor reciba una multa.

De cuánto es la multa por no cumplir con los estándares del polarizado

La normativa indica que una infracción de este tipo será considerada como una nonmooving violation, es decir, una falta que no está relacionada con la forma de conducir sino con reglamentación.

El capítulo 318 de los estatutos establece que todas las faltas que se agrupen en esta categoría suponen una multa de 30 dólares.