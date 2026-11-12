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Encontrar una carrera universitaria sin aranceles, en un plazo acotado y con rápida inserción en el mercado de trabajo es una de las metas más buscadas por los jóvenes. En esa línea, la Universidad de Buenos Aires ofrece una tecnicatura pública y 100% gratuita que puede completarse en un tramo corto y abre puertas concretas en un sector con demanda sostenida y múltiples vías de ingresos.

Dentro de la oferta sin costo de la Facultad de Agronomía (FAUBA), la Tecnicatura Universitaria en Jardinería se consolida como una de las opciones más prácticas y convocantes, ideal tanto para emprender de manera independiente como para incorporarse a proyectos de mantenimiento y paisajismo integral.

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¿Cómo es esta carrera corta gratuita de la UBA?

Este ciclo terciario combina una sólida formación técnica con prácticas profesionalizantes obligatorias en terreno, laboratorios y viveros. Su plan de estudios abarca estas asignaturas clave para dominar todo tipo de espacios verdes:

  • Bases científicas y biológicas: Botánica, Edafología (estudio de suelos), Fisiología Vegetal y Climatología.
  • Técnicas de cultivo y mantenimiento: Propagación en jardinería, tecnología de sustratos, manejo de césped, sanidad vegetal y riego aplicado.
  • Diseño y espacios urbanos: Dibujo aplicado, diseño de jardines (niveles I y II) y arbolado urbano.

Además, el título de Técnico Universitario en Jardinería capacita a los estudiantes para proyectar, implantar y conservar espacios verdes públicos y privados, balcones, terrazas y complejos residenciales.

En esta línea, con el auge de la revalorización de los espacios naturales, el paisajismo sustentable y el asesoramiento a desarrolladores inmobiliarios, la demanda de profesionales capacitados por la UBA muestra un crecimiento constante, ofreciendo rápida inserción en el mercado laboral tanto público como privado.

Combinar ajo con vinagre: por qué sugieren realizarlo y para qué es útil (foto: archivo)
Combinar ajo con vinagre: por qué sugieren realizarlo y para qué es útil (foto: archivo)

Los requisitos para anotarse a esta carrera corta

Para ingresar a la tecnicatura en la Facultad de Agronomía (que se dicta tanto en la sede de Ciudad de Buenos Aires como en Escobar), los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener aprobadas las 3 materias del Ciclo Básico Común correspondientes a la carrera: Trabajo y Sociedad, Biología y Química.
  • Presentar la documentación obligatoria:
    • Título secundario legalizado por la UBA (o certificado de título en trámite actualizado).
    • Fotocopia del DNI (frente y dorso) y una foto 4x4.
    • Comprobante de inscripción al CBC (descargable desde la web oficial del Ciclo Básico Común).
    • Formulario de solicitud de inscripción y Declaración Jurada de materias aprobadas del CBC (ambos se completan online, se imprimen y se firman de puño y letra).

El paso a paso

  1. Inscripción al CBC: Si todavía no sos alumno de la UBA, el primer paso es anotarte en el Ciclo Básico Común durante las fechas habilitadas para cada cuatrimestre.
  2. Una vez aprobadas las tres asignaturas iniciales, se completa la preinscripción digital a través del portal de ingresantes de FAUBA
  3. Con la documentación impresa y firmada, el trámite se cierra de forma presencial en la Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados del Pabellón Central de la Facultad (Av. San Martín 4453, CABA, de lunes a viernes de 8:30 a 17 h) o en la oficina correspondiente de la sede Escobar dentro del calendario académico vigente.