Encontrar una carrera universitaria sin aranceles, en un plazo acotado y con rápida inserción en el mercado de trabajo es una de las metas más buscadas por los jóvenes. En esa línea, la Universidad de Buenos Aires ofrece una tecnicatura pública y 100% gratuita que puede completarse en un tramo corto y abre puertas concretas en un sector con demanda sostenida y múltiples vías de ingresos.
Dentro de la oferta sin costo de la Facultad de Agronomía (FAUBA), la Tecnicatura Universitaria en Jardinería se consolida como una de las opciones más prácticas y convocantes, ideal tanto para emprender de manera independiente como para incorporarse a proyectos de mantenimiento y paisajismo integral.
¿Cómo es esta carrera corta gratuita de la UBA?
Este ciclo terciario combina una sólida formación técnica con prácticas profesionalizantes obligatorias en terreno, laboratorios y viveros. Su plan de estudios abarca estas asignaturas clave para dominar todo tipo de espacios verdes:
- Bases científicas y biológicas: Botánica, Edafología (estudio de suelos), Fisiología Vegetal y Climatología.
- Técnicas de cultivo y mantenimiento: Propagación en jardinería, tecnología de sustratos, manejo de césped, sanidad vegetal y riego aplicado.
- Diseño y espacios urbanos: Dibujo aplicado, diseño de jardines (niveles I y II) y arbolado urbano.
Además, el título de Técnico Universitario en Jardinería capacita a los estudiantes para proyectar, implantar y conservar espacios verdes públicos y privados, balcones, terrazas y complejos residenciales.
En esta línea, con el auge de la revalorización de los espacios naturales, el paisajismo sustentable y el asesoramiento a desarrolladores inmobiliarios, la demanda de profesionales capacitados por la UBA muestra un crecimiento constante, ofreciendo rápida inserción en el mercado laboral tanto público como privado.
Los requisitos para anotarse a esta carrera corta
Para ingresar a la tecnicatura en la Facultad de Agronomía (que se dicta tanto en la sede de Ciudad de Buenos Aires como en Escobar), los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener aprobadas las 3 materias del Ciclo Básico Común correspondientes a la carrera: Trabajo y Sociedad, Biología y Química.
- Presentar la documentación obligatoria:
- Título secundario legalizado por la UBA (o certificado de título en trámite actualizado).
- Fotocopia del DNI (frente y dorso) y una foto 4x4.
- Comprobante de inscripción al CBC (descargable desde la web oficial del Ciclo Básico Común).
- Formulario de solicitud de inscripción y Declaración Jurada de materias aprobadas del CBC (ambos se completan online, se imprimen y se firman de puño y letra).
El paso a paso
- Inscripción al CBC: Si todavía no sos alumno de la UBA, el primer paso es anotarte en el Ciclo Básico Común durante las fechas habilitadas para cada cuatrimestre.
- Una vez aprobadas las tres asignaturas iniciales, se completa la preinscripción digital a través del portal de ingresantes de FAUBA
- Con la documentación impresa y firmada, el trámite se cierra de forma presencial en la Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados del Pabellón Central de la Facultad (Av. San Martín 4453, CABA, de lunes a viernes de 8:30 a 17 h) o en la oficina correspondiente de la sede Escobar dentro del calendario académico vigente.