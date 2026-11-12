La carrera universitaria que estudian poco pero paga mucho: trabajo fijo y sueldo de 60.000 euros. (Imagen: archivo)

En esta noticia Los requisitos para anotarse a esta carrera corta

Encontrar una carrera universitaria sin aranceles, en un plazo acotado y con rápida inserción en el mercado de trabajo es una de las metas más buscadas por los jóvenes. En esa línea, la Universidad de Buenos Aires ofrece una tecnicatura pública y 100% gratuita que puede completarse en un tramo corto y abre puertas concretas en un sector con demanda sostenida y múltiples vías de ingresos.

Dentro de la oferta sin costo de la Facultad de Agronomía (FAUBA), la Tecnicatura Universitaria en Jardinería se consolida como una de las opciones más prácticas y convocantes, ideal tanto para emprender de manera independiente como para incorporarse a proyectos de mantenimiento y paisajismo integral.

¿Cómo es esta carrera corta gratuita de la UBA?

Este ciclo terciario combina una sólida formación técnica con prácticas profesionalizantes obligatorias en terreno, laboratorios y viveros. Su plan de estudios abarca estas asignaturas clave para dominar todo tipo de espacios verdes:

Bases científicas y biológicas: Botánica, Edafología (estudio de suelos), Fisiología Vegetal y Climatología.

Técnicas de cultivo y mantenimiento: Propagación en jardinería, tecnología de sustratos, manejo de césped, sanidad vegetal y riego aplicado.

Diseño y espacios urbanos: Dibujo aplicado, diseño de jardines (niveles I y II) y arbolado urbano.

Además, el título de Técnico Universitario en Jardinería capacita a los estudiantes para proyectar, implantar y conservar espacios verdes públicos y privados, balcones, terrazas y complejos residenciales.

En esta línea, con el auge de la revalorización de los espacios naturales, el paisajismo sustentable y el asesoramiento a desarrolladores inmobiliarios, la demanda de profesionales capacitados por la UBA muestra un crecimiento constante, ofreciendo rápida inserción en el mercado laboral tanto público como privado .

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Los requisitos para anotarse a esta carrera corta

Para ingresar a la tecnicatura en la Facultad de Agronomía (que se dicta tanto en la sede de Ciudad de Buenos Aires como en Escobar), los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener aprobadas las 3 materias del Ciclo Básico Común correspondientes a la carrera: Trabajo y Sociedad , Biología y Química .

Presentar la documentación obligatoria:

Título secundario legalizado por la UBA (o certificado de título en trámite actualizado). Fotocopia del DNI (frente y dorso) y una foto 4x4. Comprobante de inscripción al CBC (descargable desde la web oficial del Ciclo Básico Común). Formulario de solicitud de inscripción y Declaración Jurada de materias aprobadas del CBC (ambos se completan online, se imprimen y se firman de puño y letra).



El paso a paso