El flan casero es uno de los postres más tradicionales, pero también puede prepararse en una versión más saludable sin necesidad de incorporar azúcar. Con pocos ingredientes, leche, huevos y stevia, es posible conseguir una textura suave y cremosa, además de aportar proteínas de buena calidad.

El portal especializado Dulces Diabéticos compartió una receta sencilla para preparar este clásico en casa y disfrutarlo sin azúcar agregada.

Flan casero sin azúcar: qué ingredientes se necesitan

Esta receta se destaca por utilizar ingredientes fáciles de conseguir y reemplazar el azúcar tradicional por un edulcorante. Además, los huevos y la leche aportan proteínas, nutrientes importantes para el mantenimiento de los músculos y el funcionamiento del organismo.

flan Shutterstock

Para preparar el flan sin azúcar se necesitan:

500 mililitros de leche.

3 huevos.

1 cucharada de stevia o edulcorante a gusto.

Unas gotas de esencia de vainilla (opcional).

Caramelo sin azúcar para cubrir la base de los moldes.

Cómo hacer flan sin azúcar paso a paso

El procedimiento publicado por Dulces Diabéticos permite preparar flanes individuales o una versión familiar, según el tamaño y la profundidad de los recipientes elegidos.

Para conseguir una preparación cremosa y evitar que queden grumos, es importante respetar el orden de los ingredientes y los tiempos de cocción.

Paso a paso