El flan casero es uno de los postres más tradicionales, pero también puede prepararse en una versión más saludable sin necesidad de incorporar azúcar. Con pocos ingredientes, leche, huevos y stevia, es posible conseguir una textura suave y cremosa, además de aportar proteínas de buena calidad.
El portal especializado Dulces Diabéticos compartió una receta sencilla para preparar este clásico en casa y disfrutarlo sin azúcar agregada.
Flan casero sin azúcar: qué ingredientes se necesitan
Esta receta se destaca por utilizar ingredientes fáciles de conseguir y reemplazar el azúcar tradicional por un edulcorante. Además, los huevos y la leche aportan proteínas, nutrientes importantes para el mantenimiento de los músculos y el funcionamiento del organismo.
Para preparar el flan sin azúcar se necesitan:
- 500 mililitros de leche.
- 3 huevos.
- 1 cucharada de stevia o edulcorante a gusto.
- Unas gotas de esencia de vainilla (opcional).
- Caramelo sin azúcar para cubrir la base de los moldes.
Cómo hacer flan sin azúcar paso a paso
El procedimiento publicado por Dulces Diabéticos permite preparar flanes individuales o una versión familiar, según el tamaño y la profundidad de los recipientes elegidos.
Para conseguir una preparación cremosa y evitar que queden grumos, es importante respetar el orden de los ingredientes y los tiempos de cocción.
Paso a paso
- Preparar la mezcla: colocar los huevos en un bol junto con la stevia y unas gotas de esencia de vainilla. Batir suavemente.
- Incorporar la leche: agregarla de a poco mientras se continúa batiendo hasta integrar todos los ingredientes.
- Retirar la espuma: si se forma espuma en la superficie, quitarla con un colador para conseguir una preparación más uniforme.
- Preparar los moldes: colocar una capa fina de caramelo sin azúcar en el fondo de cada recipiente y distribuir encima la mezcla.
- Precalentar el horno: llevarlo a 170 °C antes de introducir los moldes.
- Cocinar el flan: hornear durante 20 a 40 minutos, dependiendo del tamaño y la profundidad de los recipientes. También se puede cocinar a baño María, colocando los moldes en una bandeja con agua; en ese caso, el tiempo estimado es de 40 a 50 minutos.
- Comprobar la cocción: cuando los bordes comiencen a dorarse, retirar los moldes del horno.
- Enfriar y desmoldar: llevar los flanes a la heladera durante aproximadamente dos horas y, una vez fríos, desmoldarlos para servir.