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El flan casero es uno de los postres más tradicionales, pero también puede prepararse en una versión más saludable sin necesidad de incorporar azúcar. Con pocos ingredientes, leche, huevos y stevia, es posible conseguir una textura suave y cremosa, además de aportar proteínas de buena calidad.

El portal especializado Dulces Diabéticos compartió una receta sencilla para preparar este clásico en casa y disfrutarlo sin azúcar agregada.

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Flan casero sin azúcar: qué ingredientes se necesitan

Esta receta se destaca por utilizar ingredientes fáciles de conseguir y reemplazar el azúcar tradicional por un edulcorante. Además, los huevos y la leche aportan proteínas, nutrientes importantes para el mantenimiento de los músculos y el funcionamiento del organismo.

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flanShutterstock

Para preparar el flan sin azúcar se necesitan:

  • 500 mililitros de leche.
  • 3 huevos.
  • 1 cucharada de stevia o edulcorante a gusto.
  • Unas gotas de esencia de vainilla (opcional).
  • Caramelo sin azúcar para cubrir la base de los moldes.
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Cómo hacer flan sin azúcar paso a paso

El procedimiento publicado por Dulces Diabéticos permite preparar flanes individuales o una versión familiar, según el tamaño y la profundidad de los recipientes elegidos.

Para conseguir una preparación cremosa y evitar que queden grumos, es importante respetar el orden de los ingredientes y los tiempos de cocción.

Paso a paso

  1. Preparar la mezcla: colocar los huevos en un bol junto con la stevia y unas gotas de esencia de vainilla. Batir suavemente.
  2. Incorporar la leche: agregarla de a poco mientras se continúa batiendo hasta integrar todos los ingredientes.
  3. Retirar la espuma: si se forma espuma en la superficie, quitarla con un colador para conseguir una preparación más uniforme.
  4. Preparar los moldes: colocar una capa fina de caramelo sin azúcar en el fondo de cada recipiente y distribuir encima la mezcla.
  5. Precalentar el horno: llevarlo a 170 °C antes de introducir los moldes.
  6. Cocinar el flan: hornear durante 20 a 40 minutos, dependiendo del tamaño y la profundidad de los recipientes. También se puede cocinar a baño María, colocando los moldes en una bandeja con agua; en ese caso, el tiempo estimado es de 40 a 50 minutos.
  7. Comprobar la cocción: cuando los bordes comiencen a dorarse, retirar los moldes del horno.
  8. Enfriar y desmoldar: llevar los flanes a la heladera durante aproximadamente dos horas y, una vez fríos, desmoldarlos para servir.