El Gobierno de México promueve desde el 2025 la alimentación saludable en las escuelas con la prohibición de la venta de comida chatarra y la difusión de recetas caseras para las familias y estudiantes.

En México, preparar el lunch escolar suele comenzar en casa, donde madres, padres o tutores organizan el refrigerio que niñas y niños llevarán al colegio. En China, algunas escuelas han incorporado la cocina como parte de la educación para el trabajo, y los estudiantes pueden participar en tareas como elegir ingredientes, prepararlos y cocinar.

En el país oriental existe una política educativa que impulsa el aprendizaje de habilidades de la vida diaria y actividades prácticas, entre ellas la cocina.

Desde el 2025 rige una normativa en México que prohíbe la venta de comida chatarra en todas las escuelas del país. Magnific

¿Cómo se prepara el lunch en México?

De acuerdo con recomendaciones realizadas por el Gobierno de México en 2024, madres y padres deben seleccionar los alimentos y planear los menús, incluso con la participación de los estudiantes. La Secretaría de Agricultura también promueve que las familias preparen en casa los almuerzos escolares con alimentos de diferentes grupos.

Además, los lineamientos actuales buscan que los alimentos disponibles dentro de los planteles privilegien ingredientes naturales o mínimamente procesados, y establecen restricciones para productos con sellos de advertencia.

¿Cómo funciona la preparación de alimentos en China?

Según el Ministerio de Educación de China, las escuelas deben desarrollar actividades de educación para el trabajo adaptadas a la edad de los estudiantes. En primaria se busca desarrollar autonomía y hábitos de trabajo; en niveles posteriores se incorporan habilidades más específicas, como la preparación de alimentos.

El Ministerio de Educación hizo de la educación laboral una materia independiente desde 2022, con al menos una clase semanal y diez grupos de tareas, entre ellos “Cocina y nutrición”:

En 3.º y 4.º grado se aprende a hacer platos fríos y a cocinar al vapor o hervir

En 5.º y 6.º, de dos a tres platos caseros

Entre 7.º y 9.º, a planificar menús y preparar varios platos.

Cada escuela elige cuántos grupos de tareas imparte.

¿Los niños chinos cocinan su comida todos los días?

De todas formas, China cuenta con escuelas que ofrecen comidas preparadas en sus propios comedores, y el Ministerio de Educación establece que, donde funciona el programa de alimentación, deben proporcionar comidas completas y nutritivas. Las normas de 2022 impulsan la comida servida en comedores escolares donde se aplica el Plan de Mejora de la Nutrición. Esto coincide con la redacción “donde funciona el programa de alimentación”.

Por su parte, en México los refrigerios de los niños son preparados por sus padres o tutores. La guía de Salud de la Ciudad de México señala que prepararlo en casa es educativo porque involucra al escolar en la elección de alimentos.

Además, desde marzo del 2025 entró en vigor una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a acciones de vida saludable en las escuelas a través de los cuales se busca evitar que niños, niñas y jóvenes tengan acceso a comida chatarra dentro y en los alrededores de centros educativos.