Regar las plantas parece una tarea sencilla, pero es importante saber elegir en qué momento del día realizarlo. Durante el verano, hacerlo al mediodía, cuando las temperaturas son más elevadas y el sol alcanza mayor intensidad, puede provocar una pérdida importante de agua por evaporación y perjudicar a las especies más sensibles al calor.

Los especialistas de la Royal Horticultural Society (RHS) y de la Universidad Estatal de Iowa coinciden en que las primeras horas de la mañana son el mejor momento para regar. Esto permite que el agua penetre en la tierra y llegue a las raíces antes de que aumenten las temperaturas.

Por qué no hay que regar las plantas al mediodía

El principal problema de regar durante las horas de mayor calor es la evaporación. Cuando las temperaturas son elevadas y hay exposición directa al sol, el agua que queda en la superficie del sustrato puede evaporarse rápidamente antes de infiltrarse en las capas más profundas de la tierra.

De acuerdo con la Royal Horticultural Society, una parte importante del agua aplicada durante las horas de calor puede perderse antes de alcanzar las raíces. Por eso, la institución recomienda evitar el riego al mediodía y aprovechar los momentos más frescos de la jornada.

La Universidad Estatal de Iowa también advierte que el riego durante las horas centrales del día es menos eficiente debido a la rápida evaporación. En los sistemas de aspersión, además, el viento puede desviar el agua y hacer que termine fuera de la zona donde se encuentran las plantas.

Cuando el suelo no conserva suficiente humedad, las raíces tienen menos disponibilidad de agua para abastecer a la planta. Si esta situación se mantiene durante períodos prolongados, especialmente durante una ola de calor, puede generar estrés hídrico, marchitamiento y daños en el crecimiento.

Regar las plantas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuál es el mejor horario para regar las plantas

Los especialistas recomiendan aprovechar las primeras horas de la mañana, antes de que el sol alcance su mayor intensidad.

Según la Universidad Estatal de Iowa, el horario ideal para regar jardines es entre las 5 y las 9 de la mañana. Durante ese período, las temperaturas suelen ser más bajas y el agua tiene más tiempo para penetrar en la tierra.

La Royal Horticultural Society también recomienda el riego matutino porque permite que las plantas dispongan de agua durante el resto del día, cuando aumenta la demanda de hidratación.

Otra alternativa es regar al atardecer, cuando baja la temperatura y disminuye la evaporación. Sin embargo, conviene evitar mojar las hojas durante ese momento, ya que pueden permanecer húmedas durante varias horas y favorecer la aparición de enfermedades fúngicas.

Los consejos para regar correctamente durante el verano

Los especialistas recomiendan incorporar algunos hábitos para evitar que las plantas pierdan humedad y puedan desarrollarse correctamente: