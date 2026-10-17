La prestigiosa Clínica Mayo dio a conocer la receta de un batido verde combinado con frutas y verduras que sirve para ayudar a los padres a incorporar en la dieta de sus hijos las verduras y a incorporar en la alimentación los nutrientes y vitaminas de las verduras . También, entregó diversos tips que le permitirá a los responsables en casa de la dieta de los más pequeños a sus niños y niñas comer más sano.

Hablar de licuados, zumos o batidos verdes la primera imagen que se viene a la mente el de una persona intentando hacer un détox en su organismo en la mañana o los típicos batidos pre y post entrenamiento, pero en este caso Clínica Mayo fue un paso más allá y mostró el lado B de los batidos verdes en función la incorporación del consumo de verduras en los menores que no lo hacen habitualmente.

Mujer prepara un batido verde de frutas y verduras en una cocina. Shutterstock

A parte de ayudar a los padres a que sus hijos consuman más verduras, el licaudo o batido verde de plátano, fresas y limón mezclado con espinanas, srive para que los más pequeños incorporen diferente nutrientes y vitaminas esenciales en su estapa de crecimiento.

Este licuado aporta fibra, vitamina C y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunitario, facilitan la digestión y brindan energía natural.

Receta de batido verde para incentivar el consumo de verduras en los niños

“Los niños necesitan consumir frutas y verduras en su forma natural e integral para saber que forman parte de una dieta nutritiva” , subraya Mayo Clínica. La autoridad en salud señala que es importante dejar a la vista de los menores las verduras para que ellos sepan que hacen parte de su mundo y de su alimentación.

Receta de batido verde de verde con plátano, fresas, limón mezclado con espinacas para cuatro personas:

1 plátano

1/2 taza de fresas

Jugo de 1 limón (aproximadamente 4 cucharadas)

1/2 taza de otras bayas, como moras o arándanos.

2 onzas de espinacas baby frescas y crudas (aproximadamente 2 tazas)

1 cucharada de menta fresca o al gusto

1 taza de agua fría o hielo

Una vez que estén todos los ingredientes lavados y listos para su preparación, solo es colocarlos en la licuadora, extractor de jugos y pasarlos por la mixer y poner a batir para tener listo el batido verde integrado por frutas y verduras.

“No incluyas azúcares en tu batido, ni siquiera en el zumo de frutas”, sugiere Clínica Mayo.

Dos menores sirven batito verde natural hecho en casa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Gobierno de México y a SEP promueven el consumo de alimentos saludables en las escuelas

El Gobierno de Claudia Sheinbaum en línea con la Secretaría de Educación trabajan para que en las escuelas no se vendan alimentos ricos en azúcares añadidos y grasas saturadas, contribuyendo a una alimentación más sana y nutritiva a favor de los niños, niñas y jóvenes en etapa escolar.

Este tipo de batidos verdes sugeridos por Mayo Clínica resultan útiles para los padres que quieren que sus hijos consuman más verduras sin arriesgar el sabor, contribuyendo también a la reducción de la diabetes en niños y niñas en edades escolares.