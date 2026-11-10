La alimentación cumple un papel importante en el cuidado de la salud cardiovascular e incorporar determinados alimentos a la dieta puede ayudar a controlar la presión arterial y favorecer el funcionamiento de los vasos sanguíneos, especialmente cuando aportan minerales como el potasio y compuestos antioxidantes.
En este sentido, una especialista en nutrición identificó diez opciones que pueden contribuir a estos objetivos y explicó cómo consumirlas.
El artículo fue publicado en el portal Tua Saúde, y elaborado por Andreina Cecilia De Almeida Rodríguez, licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad Central de Venezuela. Según la experta, estos alimentos pueden favorecer la eliminación del exceso de sodio y promover la relajación de las arterias, lo que ayuda a mejorar la circulación sanguínea.
Cuáles son los alimentos que ayudan a bajar la presión arterial
Entre las principales opciones recomendadas por la especialista se encuentran frutas, semillas, bebidas y lácteos que aportan nutrientes beneficiosos para la salud cardiovascular.
- Granada: contiene flavonoides, quercetina y taninos, compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y favorecen la relajación de los vasos sanguíneos.
- Agua de coco: aporta potasio, un mineral que contribuye a eliminar el exceso de sodio a través de la orina. Se recomienda no superar los tres vasos diarios.
- Té verde: sus catequinas y flavonoides tienen propiedades antioxidantes que favorecen la salud de las arterias. La cantidad máxima sugerida para personas con presión alta es de tres tazas al día.
- Semillas de calabaza: aportan potasio y pueden incorporarse enteras o trituradas en ensaladas, yogures y sopas.
- Cacao: contiene flavonoides que estimulan la producción de óxido nítrico, una sustancia que ayuda a relajar los vasos sanguíneos.
- Ciruela pasa: es rica en potasio y contribuye a eliminar el exceso de sodio. La porción sugerida es de cuatro o cinco unidades al día.
- Uva: especialmente la variedad roja, contiene resveratrol y otros antioxidantes que favorecen la función vascular.
- Yogur natural: aporta calcio y potasio, nutrientes relacionados con la función muscular y el control de la presión arterial.
- Cúrcuma: contiene curcumina, un compuesto antioxidante que ayuda a combatir la inflamación y favorece el funcionamiento de los vasos sanguíneos.
- Semillas de linaza: aportan omega-3, grasas saludables que contribuyen a reducir los triglicéridos y mejorar la función arterial.
Cómo incorporar estos alimentos para mejorar la circulación
La licenciada Andreina Cecilia De Almeida Rodríguez señala que estas opciones pueden sumarse a distintas comidas del día. Por ejemplo, las ciruelas pasas y el yogur natural pueden formar parte del desayuno, mientras que las semillas de calabaza y la linaza triturada pueden agregarse a ensaladas, frutas o preparaciones caseras.
También es posible incorporar la granada y las uvas como colaciones, utilizar la cúrcuma para condimentar comidas y consumir cacao en polvo o chocolate amargo con moderación.
Qué cuidados hay que tener si una persona tiene presión alta
Aunque estos alimentos aportan nutrientes beneficiosos, su consumo debe adaptarse a las necesidades de cada persona. Quienes tienen problemas renales deben consultar antes de aumentar la ingesta de alimentos ricos en potasio, mientras que las personas con diabetes deben prestar atención a las cantidades de agua de coco, uvas y ciruelas pasas.
Además, el té verde y el cacao contienen cafeína, por lo que conviene moderarlos si existen problemas de sueño o sensibilidad a este compuesto. La cúrcuma en suplementos requiere orientación profesional, especialmente durante el embarazo o si se toman anticoagulantes.
La hipertensión puede no presentar síntomas, por lo que es importante controlar la presión con regularidad. Estos alimentos pueden complementar una alimentación equilibrada, pero no reemplazan los medicamentos ni el tratamiento indicado por un profesional de la salud.