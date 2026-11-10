La alimentación cumple un papel importante en el cuidado de la salud cardiovascular e incorporar determinados alimentos a la dieta puede ayudar a controlar la presión arterial y favorecer el funcionamiento de los vasos sanguíneos, especialmente cuando aportan minerales como el potasio y compuestos antioxidantes.

En este sentido, una especialista en nutrición identificó diez opciones que pueden contribuir a estos objetivos y explicó cómo consumirlas.

El artículo fue publicado en el portal Tua Saúde, y elaborado por Andreina Cecilia De Almeida Rodríguez, licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad Central de Venezuela. Según la experta, estos alimentos pueden favorecer la eliminación del exceso de sodio y promover la relajación de las arterias, lo que ayuda a mejorar la circulación sanguínea.

Cuáles son los alimentos que ayudan a bajar la presión arterial

Entre las principales opciones recomendadas por la especialista se encuentran frutas, semillas, bebidas y lácteos que aportan nutrientes beneficiosos para la salud cardiovascular.

Granada: contiene flavonoides, quercetina y taninos, compuestos antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y favorecen la relajación de los vasos sanguíneos.

Agua de coco: aporta potasio, un mineral que contribuye a eliminar el exceso de sodio a través de la orina. Se recomienda no superar los tres vasos diarios.

Un médico con un corazón artificial con un estetoscopio. Shutterstock

Té verde: sus catequinas y flavonoides tienen propiedades antioxidantes que favorecen la salud de las arterias. La cantidad máxima sugerida para personas con presión alta es de tres tazas al día.

Semillas de calabaza: aportan potasio y pueden incorporarse enteras o trituradas en ensaladas, yogures y sopas.

Cacao: contiene flavonoides que estimulan la producción de óxido nítrico, una sustancia que ayuda a relajar los vasos sanguíneos.

Ciruela pasa: es rica en potasio y contribuye a eliminar el exceso de sodio. La porción sugerida es de cuatro o cinco unidades al día.

Uva: especialmente la variedad roja, contiene resveratrol y otros antioxidantes que favorecen la función vascular.

Yogur natural: aporta calcio y potasio, nutrientes relacionados con la función muscular y el control de la presión arterial.

Cúrcuma: contiene curcumina, un compuesto antioxidante que ayuda a combatir la inflamación y favorece el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Semillas de linaza: aportan omega-3, grasas saludables que contribuyen a reducir los triglicéridos y mejorar la función arterial.

Cómo incorporar estos alimentos para mejorar la circulación

La licenciada Andreina Cecilia De Almeida Rodríguez señala que estas opciones pueden sumarse a distintas comidas del día . Por ejemplo, las ciruelas pasas y el yogur natural pueden formar parte del desayuno, mientras que las semillas de calabaza y la linaza triturada pueden agregarse a ensaladas, frutas o preparaciones caseras.

También es posible incorporar la granada y las uvas como colaciones, utilizar la cúrcuma para condimentar comidas y consumir cacao en polvo o chocolate amargo con moderación.

Qué cuidados hay que tener si una persona tiene presión alta

Aunque estos alimentos aportan nutrientes beneficiosos, su consumo debe adaptarse a las necesidades de cada persona. Quienes tienen problemas renales deben consultar antes de aumentar la ingesta de alimentos ricos en potasio, mientras que las personas con diabetes deben prestar atención a las cantidades de agua de coco, uvas y ciruelas pasas .

Además, el té verde y el cacao contienen cafeína, por lo que conviene moderarlos si existen problemas de sueño o sensibilidad a este compuesto. La cúrcuma en suplementos requiere orientación profesional, especialmente durante el embarazo o si se toman anticoagulantes.