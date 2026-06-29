Fin de una era: se despide un hotel emblemático de la Costa Atlántica tras 70 años recibiendo turistas argentinos.

La histórica Unidad Turística Chapadmalal dejó de funcionar tras una resolución oficial que puso fin a sus actividades operativas. La medida se enmarca en un proceso de reorganización de bienes y dependencias del Estado, marcando el final de un espacio que durante décadas recibió a miles de turistas de todo el país.

La decisión también abrió un escenario de incertidumbre para empleados, vecinos y sectores vinculados al turismo social, ya que el complejo representaba uno de los principales motores económicos de la zona y un símbolo de las vacaciones accesibles para distintas generaciones de argentinos.

Qué pasará con los trabajadores tras el cierre de Chapadmalal

El cierre impacta de manera directa sobre 101 trabajadores entre personal de planta permanente y contratados. Quienes integran la planta estable pasarán a un régimen transitorio de disponibilidad durante un año, período en el que podrán ser reasignados a otras áreas de la Administración Pública Nacional. Si al finalizar ese plazo no obtienen un nuevo destino, serán desvinculados con la indemnización correspondiente.

Los gremios anticiparon movilizaciones y posibles medidas de fuerza (Fuente: archivo).

La situación es diferente para los empleados contratados, cuyos vínculos laborales finalizaron de manera inmediata. Frente a este escenario, los sindicatos comenzaron a exigir precisiones sobre las liquidaciones y analizan distintas medidas para defender los puestos de trabajo y acompañar a las familias que quedaron sin ingresos.

El futuro del complejo y el debate por el turismo social

Los inmuebles de la Unidad Turística Chapadmalal quedaron bajo la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo que podrá avanzar con nuevos esquemas de explotación mediante inversiones privadas, licitaciones o incluso la venta de los terrenos, según habilita la normativa vigente.

En paralelo, los gremios anticiparon movilizaciones y posibles medidas de fuerza, mientras vecinos y distintos sectores esperan definiciones sobre el destino que tendrá uno de los establecimientos turísticos más representativos del país.