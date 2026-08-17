Llega el frío polar a Buenos Aires: el día que tendrá apenas 3 °C y ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

El tiempo en Buenos Aires estará marcado por jornadas grises, temperaturas bajas y algunos períodos de inestabilidad. Aunque las lluvias previstas inicialmente fueron reducidas en las últimas actualizaciones, el escenario térmico será el principal protagonista durante los próximos días.

El cambio más importante se producirá hacia el cierre de la semana, cuando el ingreso de aire frío polar alcance al Área Metropolitana de Buenos Aires. La combinación entre las bajas temperaturas y el viento hará que el ambiente se sienta todavía más invernal.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana

Este lunes feriado tendrá cielo mayormente cubierto y existe una posibilidad reducida de lloviznas aisladas durante la tarde y la noche. La temperatura irá bajando con el correr de las horas y se esperan registros de entre 11 °C y 15 °C, mientras que el viento del sudeste podría alcanzar los 45 km/h.

El martes continuará con abundante nubosidad y una leve inestabilidad durante las primeras horas. Las marcas térmicas estarán entre los 8 °C y los 14 °C, mientras que el Río de la Plata tendrá una crecida progresiva y podría superar los 2,50 metros en algunos puertos del AMBA durante la mañana.

El frío volverá a sentirse llegado el fin de semana.

El miércoles llegará una pausa en el deterioro de las condiciones. Se espera mayor presencia de sol, sin precipitaciones y con una mínima de apenas 5 °C, mientras que la máxima podría llegar a 15 °C.

El frío polar llegará con fuerza durante el fin de semana

Desde el jueves volverá a aumentar la nubosidad y habrá nuevamente cierta inestabilidad, aunque las temperaturas podrían alcanzar los 17 °C durante la tarde. El viernes será una jornada de transición, con una nueva caída térmica y viento del sur que podría registrar ráfagas de hasta 45 km/h.

El ingreso de la masa de aire polar se hará más evidente desde entonces. Para el sábado se anticipan entre 4 °C y 12 °C, mientras que el domingo podría convertirse en la jornada más fría, con una mínima de solamente 3 °C y una máxima de 11 °C.

Durante la semana se esperan temperaturas frías, más no heladas, y ligera inestabilidad. Imagen creada con ChatGPT

Además, el viento podría generar ráfagas de hasta 35 km/h durante la primera parte del domingo. El efecto será una sensación térmica todavía más baja, con condiciones invernales tanto en la Ciudad como en el conurbano.

El frío persistirá durante el comienzo de la semana siguiente, con mínimas cercanas a 3 °C el lunes 24 y de 5 °C el martes 25. En distintas zonas del conurbano bonaerense incluso podrían volver a registrarse heladas durante las primeras horas del día.