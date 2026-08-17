El Cerro Catedral es un destino de nieve emblemático de la Argentina. (Foto: NA/Bariloche Turismo)

Este fin de semana largo dejó un saldo positivo en cantidad de viajeros, pero más cauteloso en el gasto. Así se desprende del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el cual revela que se desplazaron 1.074.171 personas en todo el país, con un impacto económico directo que llegó a los $ 245.907 millones.

Así, el movimiento de turistas entre este sábado 15 y lunes 17 de agosto fue un 24,2% superior al de 2023, el último año en el que esta fecha había coincidido con un fin de semana largo comparable.

Según el relevamiento, distintos eventos, un buen nivel de nieve, la naturaleza y las escapadas de cercanía explicaron buena parte del repunte turístico por el feriado en conmemoración del 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En contraste, CAME explica que el consumo fue más cauteloso: la estadía promedio bajó de 2,3 a 2 días (-13%) y confirmó la tendencia hacia viajes cada vez más cortos que la entidad viene observando durante 2026.

Por su parte, el gasto promedio diario por turista fue de $114.464, un 13,2% menos que en 2023 a precios constantes. El gasto total sumó $ 245.907 millones, con una caída real del 6,3% frente al mismo fin de semana largo de aquel año.

Orgullo nacional: una localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo (foto: archivo).

El resultado combinó más movimiento con estadías más breves y un gasto más cauteloso, el resumen que hizo CAME de este fin de semana largo.

Bariloche, Jujuy y Tandil, entre los más elegidos

La Patagonia tuvo uno de los mejores desempeños del fin de semana. Bariloche llegó a casi el 100% de ocupación en el casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta Nacional de la Nieve. Por su parte, Ushuaia alcanzó el 81%.

Al Norte, Jujuy alcanzó una ocupación del 83%, con eventos como el Toreo de la Vincha y el recital de La Renga. En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda llegó al 100% de ocupación y Termas de Río Hondo sostuvo una demanda elevada por su oferta termal.

En la provincia de Buenos Aires, Tandil se destacó con el 90% de ocupación y más de 10.000 turistas, mientras que la Costa Atlántica mostró un desempeño más moderado: Mar del Plata y Pinamar rondaron el 45%-47%.

CABA y las provincias, con comportamientos dispares

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 100.000 visitantes generaron un impacto económico superior a los $ 30.000 millones, con una ocupación hotelera del 66%. El Campeonato Mundial del Alfajor y las actividades por el Día del Niño traccionaron el movimiento.

El resto del país mostró un mapa heterogéneo. Mendoza recibió 55.751 turistas y un impacto de $17.216,65 millones; Santa Fe estimó $12.952 millones con 91.233 visitantes entre turistas y excursionistas; y Tierra del Fuego combinó una ocupación del 68% con el gasto diario más alto del relevamiento, $360.000 por turista.

En lo que va del año se acumularon siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.448.694 turistas con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario de $110.300. El impacto económico acumulado llegó a $3,08 billones, según CAME.