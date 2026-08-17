La brecha de precios entre Uruguay y Argentina volvió a ampliarse en julio y alcanzó el 25,03%, frente al 15% registrado en mayo, según el último informe de tarifas fronterizas publicado por la Universidad Católica.

El relevamiento -elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay- compara una canasta de 60 artículos transables entre las ciudades de Salto y Concordia y pondera cada categoría de acuerdo con su participación en el gasto de los hogares.

Para la comparación cambiaria utiliza el dólar paralelo promedio en Argentina y el tipo de cambio promedio del Banco Central (BCU) para Uruguay.

Entre los productos que más aumentaron su diferencia de precio se destacan los postres en polvo, con una brecha del 243%, y los fideos, con 103%

Dentro de la canasta con alimentos y bebidas no alcohólicas, la brecha se ubicó en 23,1% en julio. Esto tras tocar en mayo un piso histórico de 9,1%, el más bajo desde que se realiza el cálculo de este indicador.

Se trata de la categoría de mayor peso en el índice, con el 49% de la ponderación total.

Entre los productos que más aumentaron su diferencia de precio se destacan los postres en polvo, con una brecha del 243%, y los fideos, con 103%. También se ubicaron por encima del 60% la sal, las galletitas dulces, el caldo en cubos y la yerba mate.

Como contrapartida, sólo dos productos resultaron más baratos en Salto que en Concordia: el jamón cocido y el chorizo, señala el relevamiento de la Universidad Católica.

En cuanto al combustible, la brecha en el transporte se redujo a 7,8%. La nafta súper se ubicó un 9,55% más cara en Salto que en Concordia, pese al beneficio de reducción del Impuesto Específico Interno (IMESI) del 22% aplicado desde el 1° de julio. Sin ese beneficio, la diferencia superaría el 40%, destaca el trabajo.

El gasoil, en cambio, resultó ligeramente más barato del lado uruguayo, con una brecha negativa de 0,2%.

La principal causa es que se amplió la evolución del tipo de cambio, señala el trabajo. En Argentina, el dólar aumentó un 8,2% respecto al último informe, de mayo. En Uruguay, en cambio, el incremento fue de apenas 0,51% en el mismo período.