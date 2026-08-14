Este es el mejor pueblo del país para comer jamón ibérico.

Entre tradiciones centenarias y el aroma distintivo del jamón curado, Guijuelo se establece como el pueblo más sobresaliente de España para deleitarse con el jamón ibérico.

Este destino, situado en el sudeste de Salamanca, proporciona una experiencia gastronómica completa que fusiona cultura, naturaleza y sabor. Cada rincón del pueblo rinde tributo a uno de los productos más representativos del país.

La región no solo representa un paraíso para los paladares más exigentes, sino que también constituye una escapada ideal para aquellos que desean explorar la auténtica tradición gastronómica española.

Además de su oferta culinaria, es factible visitar fábricas, museos dedicados a la industria chacinera y participar en degustaciones o actividades en las dehesas donde se crían los cerdos ibéricos.

La localidad de Guijuelo es famosa por su jamón ibérico. Fuente: Pixabay.

mejor lugar para disfrutar del jamón ibérico

Guijuelo está localizado en el sureste de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Este municipio está rodeado por la Sierra de Béjar, un entorno natural distintivo marcado por encinas y alcornoques, donde se nutren los cerdos ibéricos.

Esta región alberga más de 150 empresas dedicadas al jamón y a la producción de embutidos, que constituyen un componente clave de la economía local, así como del turismo gastronómico.

Características del jamón ibérico de Guijuelo

El jamón ibérico de Guijuelo es ampliamente reconocido por su sabor delicado, su textura untuosa y un aroma sutil. Las condiciones climáticas frías y secas de la región favorecen un curado natural, con una menor cantidad de sal, lo que le otorga un matiz más dulce en comparación con otros jamones ibéricos.

La denominación de origen fue la primera reconocida oficialmente en España, estableciendo a Guijuelo como el núcleo principal del jamón ibérico. Los cerdos son alimentados principalmente con bellota, lo que proporciona grasas saludables y un sabor distintivo.

Además, su producción artesanal preserva una tradición que ha sido transmitida de generación en generación, la cual actualmente forma parte integral del patrimonio cultural y gastronómico de Castilla y León.

Ruta en coche desde Madrid: mejores paradas, tiempos y mapa

Guijuelo se ubica a aproximadamente 210 kilómetros de Madrid. El trayecto en automóvil requiere alrededor de dos horas y media. La opción más directa consiste en utilizar la autovía A-50 desde Madrid hacia Salamanca y desde este punto continuar por la A-66 en dirección a Béjar.

La ruta se halla adecuadamente señalizada y presenta paisajes típicos de la meseta castellana, ideales para disfrutar de una escapada gastronómica por un día o un fin de semana.