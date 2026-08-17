Se ubica en Antioquia y casi nadie lo frecuenta: el pueblo donde se cultiva el café más galardonado de la región (Fuente: Shutterstock).

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En el suroeste de Antioquia, se halla un destino que asombra por su belleza y su rica tradición cafetera. Este lugar es Jardín, un municipio enclavado entre montañas y paisajes exuberantes, famoso por la producción de uno de los cafés más afamados de Colombia. A pesar de su innegable encanto, todavía se mantiene al margen de las rutas más habituales para los turistas internacionales.

Con sus calles empedradas, casas coloridas y un ambiente sereno, Jardín integra historia, naturaleza y cultura cafetera en un mismo lugar.

A pesar de ello, lo que realmente lo caracteriza es la excelencia de su café , galardonado en diversas ocasiones por su notable sabor y por las condiciones excepcionales en las que se cultiva.

Cuál es el pueblo cafetero que enamora por su encanto tradicional

Jardín se sitúa a aproximadamente cuatro horas de Medellín, destacándose como uno de los pueblos más encantadores de Colombia. Su arquitectura de estilo colonial, junto con la majestuosa basílica menor de la Inmaculada Concepción, lo convierten en un destino ideal para aquellos que buscan una experiencia auténtica.

El municipio está rodeado de fincas cafeteras que preservan técnicas tradicionales en la producción y tratamiento del grano. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar estas fincas, aprender sobre el proceso de producción y saborear un café de origen que presenta características distintivas.

Se ubica en Antioquia y casi nadie lo frecuenta: el pueblo donde se cultiva el café más galardonado de la región.

El café de Jardín, Antioquia, entre los más premiados de Colombia

Las cooperativas y asociaciones locales han fomentado el reconocimiento de los caficultores, lo que ha facilitado que el café de Jardín acceda a mercados especializados en diversas regiones del mundo.

Gracias a su altitud, que varía entre los 1.700 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, así como a sus suelos fértiles, Jardín ofrece características óptimas para el cultivo del café arábigo. El resultado son granos con perfiles de sabor que resaltan por sus notas dulces, frutales y una acidez equilibrada, lo que ha llevado a que sus cafés sean premiados en certámenes tanto nacionales como internacionales.

Jardín, un destino imperdible para amantes del café en Colombia

El turismo cafetero ha tenido un notable crecimiento en la región, con fincas que proporcionan recorridos guiados, catas de café y opciones de alojamiento rural. Esto posiciona a Jardín como un destino esencial para aquellos que buscan experimentar la cultura cafetera de Antioquia.

Además de su riqueza cafetera, Jardín brinda a los viajeros oportunidades únicas. Entre ellas destacan las caminatas por el Cañón del Río Claro, los recorridos en teleférico para contemplar el paisaje montañoso y la ocasión de visitar cascadas y reservas naturales.