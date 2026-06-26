El Gobierno nacional autorizó una profunda reforma en los estatutos de la concesionaria de la represa hidroeléctrica Piedra del Águila. La medida responde a la toma de control total de la hidroeléctrica por parte de Central Puerto S.A. que, tras un concurso público nacional e internacional iniciado a fines de 2025, se convirtió en el único accionista de la firma.

Lo hizo a través de la Secretaría de Energía de la Nación, con la Resolución 142/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de este cambio en la composición accionaria, la empresa dejará de ser una sociedad anónima tradicional para transformarse en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), modificando su denominación oficial a Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.U.

Claves del cambio: simplificación y flexibilización interna

La reforma, que había sido solicitada por la empresa en mayo tras una asamblea extraordinaria, no solo cambia el nombre, sino que apunta a flexibilizar y simplificar el funcionamiento interno de la compañía.

Entre los cambios más destacados aprobados por la Secretaría, que encabeza María Carmen Tettamanti, se encuentra la reestructuración del Directorio de la siguiente manera:

Reducción de miembros: el órgano de administración pasará a estar compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes.

Mandatos cortos: el término de elección será de un ejercicio .

Elección simplificada: los directores serán elegidos por mayoría simple de votos en Asamblea General, eliminando la distinción por clases de acciones que regía anteriormente.

Desde el Gobierno señalaron que estos cambios aplican dado que Central Puerto es la única titular de las acciones, por lo que la nueva estructura “no compromete su objeto social ni altera su composición patrimonial”. En cambio, se apunta a ganar eficiencia operativa en la gestión de la concesionaria.

Tras esta aprobación, la empresa deberá ahora inscribir los nuevos estatutos ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para completar el proceso legal de transformación.

La situación de las represas del Comahue

Las Represas hidroeléctricas del Comahue son sociedades creadas por Energía Argentina S.A. (ENARSA) para asumir transitoriamente la generación eléctrica en los complejos hidroeléctricos de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila .

Tanto ENARSA como Nucleoeléctrica Argentina (NASA) eran propietarias mayoritarias de las cuatro sociedades hidroeléctricas. Pero, dentro de la Ley Bases, las compañías locales fueron declaradas sujetas a privatización .

El decreto 590/2025 habilitó la transferencia de acciones a la Secretaría de Energía y su posterior venta mediante concurso público. Ese proceso ya inició y todo pasará a manos de terceros.