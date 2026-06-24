El país sumó un nuevo capítulo con el cierre operativo de dos de los complejos turísticos más emblemáticos del país.

La medida impacta directamente sobre más de un centenar de trabajadores y abre la puerta a posibles concesiones privadas de predios que durante décadas estuvieron vinculados con el turismo social de Argentina.

Oficial: se dispuso el cese de actividades en Chapadmalal y Embalse

La decisión alcanza a las unidades turísticas de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Ambos complejos quedaron sin personal operativo tras una resolución oficial que modificó la situación laboral de sus empleados.

Las instalaciones, históricamente utilizadas para programas de turismo social, fueron transferidas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que ahora tendrá a su cargo la definición del futuro de estos predios.

La medida se enmarca dentro del proceso de reorganización estatal que lleva adelante la administración nacional y podría derivar en nuevos modelos de gestión para ambos espacios.

Qué ocurrirá con los más de 100 trabajadores afectados

El impacto laboral alcanza a 101 empleados de los dos complejos turísticos. Los trabajadores de planta permanente ingresaron en un régimen de disponibilidad que se extenderá durante un año.

Durante ese período podrán ser reasignados a otras dependencias de la administración pública. Sin embargo, quienes no logren una reubicación una vez finalizado el plazo podrían quedar desvinculados y acceder a las compensaciones previstas por la normativa vigente.

La situación es diferente para el personal contratado, que fue desvinculado de manera inmediata tras la entrada en vigencia de la resolución.

Cierre definitivo de Chapadmalal y Embalse: qué pasará con los trabajadores y el futuro de los complejos turísticos. Fuente: Shutterstock

El futuro de dos símbolos del turismo social en Argentina

La Unidad Turística Chapadmalal es considerada uno de los principales emblemas del turismo social en Argentina. A lo largo de décadas recibió a miles de familias, estudiantes, jubilados y contingentes de todo el país.

Por su parte, el Complejo de Embalse cuenta con más de 300 hectáreas ubicadas junto a uno de los espejos de agua más importantes de Córdoba, convirtiéndose en un destino tradicional para el turismo interno.