El Gobierno subió la tasa aeroportuaria de seguridad: cuánto y a qué vuelos afecta.

En esta noticia Cuánto aumentarán los pasajes tras la suba de la tasa aeroportuaria de seguridad

El Gobierno aumentó más de un 560% la Tasa de Seguridad de la Aviación para los vuelos de cabotaje por lo que aumentará el costo de los pasajes para viajar por el país a partir de esta semana.

El ajuste en la mencionada tasa aeroportuaria fue instrumentado por el Ministerio de Seguridad Nacional, mediante la Resolución 565/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La última suba había sido a principios de 2023.

La medida busca adecuar los recursos destinados al servicio de seguridad en los aeropuertos que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), frente a la suba de los costos operativos necesarios para garantizar la protección de la aviación civil.

Cuánto aumentarán los pasajes tras la suba de la tasa aeroportuaria de seguridad

El tributo es abonado por los pasajeros que embarcan en vuelos de transporte regular desde aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). La actualización entrará en vigencia a los tres días de su publicación oficial, es decir a partir del sábado 27 de junio, y será aplicable para aquellos pasajes emitidos con posterioridad a esa fecha.

La última suba de la tasa aeroportuaria de seguridad había sido a principios de 2023.

Los valores según el tipo de vuelo

Vuelos de cabotaje : s e fijó un valor de $1.725 por cada pasajero doméstico . Previamente el costo era de $260, lo que implica un incremento de 563,46%.

Vuelos regionales : el costo seguirá siendo de US$1,40 . Bajo esta categoría se consideran los vuelos hacia terceros países de la región cuya distancia recorrida sea igual o inferior a 1.000 kilómetros.

Vuelos internacionales: la tasa también se mantendrá en US$1,40. En este caso, aplica para vuelos a terceros países con una distancia superior a los 1.000 kilómetros.

Entre las funciones de la PSA se encuentran la vigilancia y control de instalaciones, aeronaves, tripulaciones, equipajes y carga, así como la respuesta inmediata ante situaciones de crisis o actos de interferencia ilícita.

La Ley 27.701 faculta a la cartera de Seguridad a fijar el monto de esta tasa, con el límite de que su valor no supere el 0,25% del sueldo básico de un oficial principal del escalafón general de la PSA.