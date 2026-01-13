La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un reconocido medicamento en todas las farmacias, hospitales y en todo el mercado por " un desvío de calidad “.

Según la Disposición 13/2026 del organismo de control, luego de una inspección y distintos controles, se encontró que los productos no estaban en condiciones y adempas, el laboratorio no recibió la aprobación para operar. Por eso, este remedio quedó prohibido.

¿Cuál es el medicamento que prohibió ANMAT?

La ANMAT informa en “carácter preventivo, la inmovilización y prohibición de uso” de todos los lotes de los siguientes productos:

DANFERANE I.V. / SULFAMETOXAZOL 400 mg/5 ml + TRIMETOPRIMA 80 mg/5 ml, inyectable intravenoso, ampollas por 5 ml; Certificado N° 43.621, titularidad de la firma P.L. RIVERO y CIA S.A.

Este medicamento se utiliza para el tratamiento de infecciones producidas por bacterias como las siguientes:

infecciones respiratorias,

problemas del oído,

enfermedades del aparato urinario,

diarrea infecciosa,

otras patologías.

El medicamento prohibido por ANMAT.

La medida se dio “exclusivamente hasta tanto se verifique el cumplimiento efectivo de las acciones correctivas establecidas” Además, ANMAT informó que el laboratorio no estaba inscripto ante el Registro de Especialidades Medicinal (REM).

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre el medicamento falsificado?

El organismo de control exigió “al personal de salud, a los distribuidores e instituciones, y a la población en general, verificar las unidades en existencia".

La ANMAT instó a las instituciones a " no hacer uso del lote del producto hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso “.

Por otro lado, el ente regulatorio exigió a los laboratorios el recupero del mercado de todos los medicamentos prohibidos en una acción conjunta sin precedentes.

Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir incidentes, el organismo sanitario resolvió:

Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto.

el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto. Ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado.

a la firma el retiro inmediato del producto del mercado. Informar al a todas las autoridades competentes sobre la medida.

¿Cómo diferenciar los medicamentos falsos de los remedios verdaderos?

Las alteraciones en general no solo radican en el registro oficial, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

De esta manera, el organismo sanitario recalcó que el producto implica “un riesgo para la salud, dado que no se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces“.

“En caso de contar con aquellas con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron.